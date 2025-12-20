Matúš Sukel' se projevil jako správný kapitán. V utkání s lídrem extraligy Spartou si připsal vítězný gól a asistenci a pomohl svému týmu k cennému vítězství 3:2. Severočeši zdolali Pražany po sérii devíti porážek ve vzájemných zápasech poprvé od října 2023.
Skvělá výhra, jsme zpět. Sukel' po výhře nad Spartou zářil
„Nevím úplně přesné číslo, ale samozřejmě jsem si vědom, že jsme s nimi dlouho nevyhráli. Po dvou letech je to skvělá výhra,“ řekl Sukeľ, který zápas rozhodl v čase 32:17 po skvělé práci Ondřeje Kašeho. Ten se šikovně zbavil u zadního mantinelu Jakuba Siroty, když si přihrál puk o oblouk branky, natáhl na sebe i Pavla Kousala a Sukeľ se ocitl sám před gólmanem Jakubem Kovářem.
„Ondra to udělal parádně. Natáhl na sebe dva hráče a nahrál to před branku, takže skvělá práce,“ ocenil Sukeľ. Podobné akce od loňského mistra světa z Prahy očekává. „Jsme spolu už třetí sezonu, takže člověk si ho všímá na trénincích nebo v zápasech. Dělá věci trošku jinak než někteří hráči a dělá je skvěle. Takže jsem se snažil to nějak přečíst, že z toho něco vymyslí a dostane mě do šance. A tak to i bylo.“
Litvínov poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy za sebou. „Byl to skvělý týmový výkon od začátku až do konce. Všichni jsme hráli tak, jako chceme. Byli jsme rychlí a silní v soubojích. Měli jsme dobrý pohyb. Když jsme mohli, tak jsme je napadali. Hráli jsme celkem rozumně. Čajda (Pavel Čajan) nás držel výborně vzadu. Dobrá oslabení, hráli jsme aktivně, spolu a jako tým,“ uvedl Sukeľ.
Verva navázala nad domácí výhru nad Libercem 3:2 ze 7. prosince před reprezentační přestávkou. „Jsem rád, že jsme se po té pauze takto vrátili, protože to není lehké po deseti, dvanácti dnech. Ty zápasy nejsou úplně jednoduché, ale měli jsme od začátku skvělý pohyb a drželo nás to celý zápas. Hlavně jsme hráli konzistentně šedesát minut, což je velmi důležité,“ řekl Sukeľ.
Litvínov ztrácí stále 11 bodů na třináctou Mladou Boleslav i na dvanácté Kladno. „Osobně se na tabulku nedívám. Všichni víme, kde se nacházíme. Pořád tvrdím, že se musíme dívat hlavně sami na sebe, ne na ty, co před námi vyhrávají nebo prohrávají. Potřebujeme sbírat body, zlepšit tu hru tak jako dneska. S takovým týmem, jako je Sparta, brát tři body je skvělé,“ dodal Sukeľ.