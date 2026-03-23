Hokejisté Kolína i Litoměřic vyrovnali semifinálové série

Vyrovnané jsou obě semifinálové série první hokejové ligy. Kolín a Litoměřice dokázaly dotáhnout náskok soupeřů. Kolín, druhý nejlepší tým základní části, vyhrál ve Zlíně 2:1 po samostatných nájezdech a Litoměřice zvítězily na svém ledě nad Jihlavou 4:0. Páté zápasy sérií na čtyři vítězství se hrají ve čtvrtek v Kolíně a Jihlavě.
Zlín po nedělní výhře 1:0 v prodloužení nezvládl doma druhý zápas. Skóre otevřel v čase 14:02 finský útočník Jesse Paukku, který z brankoviště usměrnil za Jakuba Soukupa přihrávku Lukáše Válka. Kolín odpověděl 63 sekund před koncem běžné hrací doby, kdy při vyloučení Richarda Jarůška v power-play vyrovnal trefou z pravého kruhu Jan Veselý. Nájezdy rozhodl v deváté sérii Matěj Gardoň, jehož úspěšný pokus si ještě sudí Roman Mrkva a Tomáš Micka prověřili u videa.
Litoměřice v neděli ztratily doma vedení 2:1 a prohrály 2:4, ale dnes rázně vykročily za výhrou. Přesně po čtyřech minutách využil přesilovou hru při vyloučení Tomáše Čachotského Filip Novák a pak se v 11. a 13. minutě dvakrát trefil Šimon Jelínek.
V brance Dukly nahradil Adama Berana Maxim Žukov, který inkasoval ve 27. minutě, kdy se také podruhé v zápase prosadil Novák. Brankář Stadionu Martin Michaljov udržel poprvé v letošním play-off čisté konto.
Čtvrté zápasy semifinále play-off první hokejové ligy
Zlín – Kolín 1:2 po sam. Nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 15. Paukku – 59. J. Veselý, rozhodující sam. nájezd Gardoň. Rozhodčí: Mrkva, Micka – Kokrment, Dědek. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 4286. Stav série: 2:2.
Litoměřice – Jihlava 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Branky: 4. a 27. F. Novák, 11. a 13. Š. Jelínek. Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Malý, Teršíp. Vyloučení: 6:7, navíc J. Pospíšil – Strejček oba 5 min. Využití: 3:0. Diváci: 1528. Stav série: 2:2.