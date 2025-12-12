Nejvyšší výhra v sezoně. České hokejistky si smlsly na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti nad domácím výběrem vysokým vítězstvím 5:0. V generálce na olympijské hry v Miláně obsadily ve Finsku druhou příčku pouze o skóre za vítěznými Švédkami. Bilanci 1 + 1 si připsala Denisa Křížová, první gól v reprezentaci vstřelila Linda Vocetková a nulu vychytala Julie Pejšová.
SESTŘIHHokejistky poskočily v Lahti na druhé místo, deklasovaly domácí Finky
Po odpoledním triumfu Švédek nad Švýcarkami (5:2) bylo o vítězkách turnaje rozhodnuto. A bylo zřejmé, že lepší tým ze druhého dnešního zápasu skončí druhý. Za nejvyšším vítězstvím v sezoně vykročily Češky už v první třetině. Nevyužily sice brzkou přesilovku, ale ve 13. minutě otevřela skóre po zakončení zblízka Kaltounková. Krátce před přestávkou zvýšila bekhendem Křížová.
Ve druhé části vychytala Pejšová únik Vanhanenové. Po polovině zápasu se musely Češky po vyloučeních Kaltounkové a Seroiszkové bránit necelou půlminutu ve třech proti pěti, ale těžkou chvilku přestály bez úhony. Už při hře ve čtyřech mohla udeřit v oslabení Juříčková, když se prodrala až do zakončení před brankářku Kyrkköovou, ale stavem nepohnula.
Podařilo se to až ve 45. minutě Plosové, kterou našla fantastickou nahrávkou z otočky Křížová. O minutu a půl později už bylo rozhodnuto, když Kyrkköovou prostřelila Přibylová. Skóre před takřka šesti stovkami diváků uzavřela v 54. minutě výstavní ranou do horního růžku branky Vocetková.
České hráčky zdolaly své přemožitelky z dubnového duelu o bronz na domácím světovém šampionátu v Českých Budějovicích poprvé v sezoně po porážkách 2:5 na konci srpna v Klotenu a 1:4 před měsícem ve švédském Ängelholmu.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko):
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko):
Finsko – Česko 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
Branky: 13. Kaltounková, 20. Křížová, 45. Plosová, 46. Přibylová, 54. Vocetková.
Sestava ČR: J. Pejšová – Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Pištěková, Přibylová – Juříčková. Trenérka: MacLeodová.
Švýcarsko – Švédsko 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)