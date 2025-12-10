Hokejistky vyhrály i třetí zápas v sezoně proti Švýcarkám a opět nejtěsnějším rozdílem. Po vítězství 4:3 po nájezdech a výhře 1:0 na třetím turnaji ženské Euro Hockey Tour svěřenkyně Carly MacLeodové uspěly 2:1. O české branky se postaraly Michaela Pejzlová a Klára Hymlárová. Výborný výkon předvedla brankářka Michaela Hesová.
Hokej
Česko – Švýcarsko 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
SESTŘIHČešky zvládly další těsný duel se Švýcarkami a zahájily turnaj v Lahti vítězně
5 minut
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)
Česko – Švýcarsko 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 10. Pejzlová, 59. Hymlárová – 60. Martiová.
Sestava ČR: Hesová – Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Pištěková, Přibylová – Juříčková. Trenérka: MacLeodová.