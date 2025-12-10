Hokej

SESTŘIHČešky zvládly další těsný duel se Švýcarkami a zahájily turnaj v Lahti vítězně


10. 12. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČT sport
5 minut
Sestřih utkání Česko – Švýcarsko
Zdroj: ČT sport

Hokejistky vyhrály i třetí zápas v sezoně proti Švýcarkám a opět nejtěsnějším rozdílem. Po vítězství 4:3 po nájezdech a výhře 1:0 na třetím turnaji ženské Euro Hockey Tour svěřenkyně Carly MacLeodové uspěly 2:1. O české branky se postaraly Michaela Pejzlová a Klára Hymlárová. Výborný výkon předvedla brankářka Michaela Hesová.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)

Česko – Švýcarsko 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 10. Pejzlová, 59. Hymlárová – 60. Martiová.

Sestava ČR: Hesová – Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Pištěková, Přibylová – Juříčková. Trenérka: MacLeodová.

