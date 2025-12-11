Hokej

SESTŘIHČešky ve druhém duelu EHT podlehly Švédkám


11. 12. 2025Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
8 minut
Sestřih utkání žen Švédsko – Česko
Zdroj: ČT sport

České hokejistky nenavázaly ve Finsku na výkon se Švýcarskem a ve druhém utkání Euro Hockey Tour podlehly v Lahti 1:3. Švédky si dvoubrankové vedení zajistily již v úvodní třetině. Snížit se českému výběru podařilo díky střele Daniely Pejšové v 52. minutě, brankou do prázdné o švédském triumfu však rozhodla Thea Johanssonová.

Brankářka Peslarová sice zlikvidovala v úvodních minutách dvě velké šance Seveřanek, při třetí už se však měnilo skóre. Thea Johanssonová se v končící osmé minutě prodrala do zakončení, Peslarová ji sice vychytala, ale Hilda Svenssonová z dorážky poslala Švédky do vedení.

Jen chvilku nato se nechala vyloučit Hymlárová, pak ji následovala Pištěková a soupeřky měly k dispozici přes půl minuty dlouhou přesilovku pět na tři. Stihly ji využít, když se bombou z kruhu prosadila Rauniová.

Ve druhé třetině opět několikrát skvěle zasáhla Peslarová a udržela naděje svého týmu. Posílit je mohla ve 28. minutě Mlýnková, jenže povedenou ranou jen orazítkovala brankovou konstrukci. Další velké příležitosti nevyužily Pejzlová a Kaltounková.

133 minut
Záznam utkání žen Švédsko – Česko
Zdroj: ČT sport

Češky se nakonec dočkaly v 52. minutě, kdy se prosadila Pejšová. Vyrovnání měla na holi Mlýnková, jenže minula. V závěru to národní tým zkusil bez Peslarové, ale k pojistce toho využila Johanssonová.

Vystoupení na závěrečném podniku ženské Euro Hockey Tour v sezoně zakončí české hokejistky, které bojují i o nominaci na olympijský turnaj v Miláně, v pátek od 17 hodin duelem s domácími Finkami.

Česko – Švédsko

Branky: 52. Pejšová – 8. H. Svenssonová, 11. Rauniová. 60. T. Johanssonová.

Sestava ČR: Peslarová – Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Pištěková, Přibylová – Juříčková. Trenérka: MacLeodová.

Přečtěte si také

SESTŘIHČešky zvládly další těsný duel se Švýcarkami a zahájily turnaj v Lahti vítězně

10. 12. 2025

Češky zvládly další těsný duel se Švýcarkami a zahájily turnaj v Lahti vítězně
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.