České hokejistky nenavázaly ve Finsku na výkon se Švýcarskem a ve druhém utkání Euro Hockey Tour podlehly v Lahti 1:3. Švédky si dvoubrankové vedení zajistily již v úvodní třetině. Snížit se českému výběru podařilo díky střele Daniely Pejšové v 52. minutě, brankou do prázdné o švédském triumfu však rozhodla Thea Johanssonová.
Brankářka Peslarová sice zlikvidovala v úvodních minutách dvě velké šance Seveřanek, při třetí už se však měnilo skóre. Thea Johanssonová se v končící osmé minutě prodrala do zakončení, Peslarová ji sice vychytala, ale Hilda Svenssonová z dorážky poslala Švédky do vedení.
Jen chvilku nato se nechala vyloučit Hymlárová, pak ji následovala Pištěková a soupeřky měly k dispozici přes půl minuty dlouhou přesilovku pět na tři. Stihly ji využít, když se bombou z kruhu prosadila Rauniová.
Ve druhé třetině opět několikrát skvěle zasáhla Peslarová a udržela naděje svého týmu. Posílit je mohla ve 28. minutě Mlýnková, jenže povedenou ranou jen orazítkovala brankovou konstrukci. Další velké příležitosti nevyužily Pejzlová a Kaltounková.
Češky se nakonec dočkaly v 52. minutě, kdy se prosadila Pejšová. Vyrovnání měla na holi Mlýnková, jenže minula. V závěru to národní tým zkusil bez Peslarové, ale k pojistce toho využila Johanssonová.
Vystoupení na závěrečném podniku ženské Euro Hockey Tour v sezoně zakončí české hokejistky, které bojují i o nominaci na olympijský turnaj v Miláně, v pátek od 17 hodin duelem s domácími Finkami.
Česko – Švédsko
Branky: 52. Pejšová – 8. H. Svenssonová, 11. Rauniová. 60. T. Johanssonová.
Sestava ČR: Peslarová – Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová – Mlýnková, Mrázová, Vanišová – Plosová, Pejzlová, Křížová – Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová – Vocetková, Pištěková, Přibylová – Juříčková. Trenérka: MacLeodová.