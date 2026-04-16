Hokejisté zahájí herní přípravu domácím dvojzápasem s Němci

První dva z deseti zápasů v přípravě před mistrovstvím světa čekají české hokejisty. V Karlových Varech, kde národní tým pod vedením kouče Radima Rulíka absolvuje druhý tréninkový kemp, bude jejich soupeřem Německo. Přímý přenos sledujte od 17:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
Do startu květnového šampionátu v Curychu a Fribourgu zbývá přesně měsíc. „V tomto týdnu jsme navazovali na ten minulý, takže jedeme především systémové věci, ale jsou v tom i kondiční prvky, aby kluci, kteří měli pauzu, se do toho dostali i po kondiční stránce. Prioritou pro nás však je, abychom najeli co nejdříve na systém a co nejlépe nám fungoval – aby opravdu každý věděl, co v jaký moment se hraje, kdy se má forčekovat, eventuálně odstoupit a podobně, tedy standardní věci,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Právě to budou chtít vidět trenéři od svých svěřenců i proti Německu. „Jdeme do toho s cílem, abychom se co nejvíce krok po kroku přibližovali k tomu, co po hráčích chceme. Právě to je i základem přípravy – zdokonalovat herní systém, na to klademe důraz,“ uvedl Kalous.
„Chceme být také dobří v osobních soubojích, hrát dobře předbrankový prostor na obou stranách hřiště, v defenzivě hrát výborně box outy, dobře rozebírat hráče a reagovat na hru soupeře, v útoku ukázat rychlé protiútoky a tlak do branky. Chceme hrát jednoduchou hru, ale takovou, která by měla přinést výsledky,“ vyjmenoval.
Němci poskládali tým výhradně z hráčů domácí soutěže, v kádru kouče Harolda Kreise jsou čtyři nováčci. „Němci jsou známí tím, že hrají velice urputně, tvrdý a bruslivý hokej, nečeká nás nic překvapivého, ale pro nás je prioritou soustředit se na naši hru, abychom hráli to, co chceme my,“ poznamenal Kalous.
Reprezentační debut prožijí obránce Tomáš Galvas a útočníci Jakub Konečný, Marcel Marcel a Adam Měchura. V brance bude Petr Kváča, v pátek čeká premiéra v dresu národního mužstva Adama Brízgalu.
V souladu s původním plánem trenérů odchytají oba zápasy zkušenější z tria gólmanů, dvacetiletý Jan Kavan, který je dalším hráčem ve výběru s nulou na kontě reprezentačních startů, je doplnil pouze v tréninku.
Naposledy se celky utkaly loni po polovině května v Herningu, kdy v utkání základní skupiny světového šampionátu zvítězili Češi 5:0.
Ve vzájemných duelech s Němci neinkasovali už tři zápasy po sobě. Oba soupeři v přípravě na MS změřili síly i loni – před polovinou dubna vyhrál národní tým v Řezně 7:0 a poté 1:0.