Síň slávy českého hokeje má tři nové členy. Slavnostně byli v Praze uvedeni bývalí hráči Otakar Janecký, Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana, jehož při ceremoniálu zastoupil syn Libor. S nově přijatou trojicí útočníků má Síň slávy 156 členů.
Do hokejové Síně slávy byli uvedeni Ujčík, Janecký a in memoriam Dolana
Čtyřiašedesátiletý Janecký získal v národním týmu čtyři bronzy – na olympiádě v Albertville 1992 a na světových šampionátech v letech 1989, 1992 a 1993. Ve Finsku se stal legendou Jokeritu Helsinky.
„Že jsem ve finské Síni slávy a teď už i v té české, to je vizitka, že jsem hokej dělal alespoň trošku dobře. Hokejisté jsou jako herci. Také oni hrají pro lidi a dočkají se potlesku, když hrají dobře. A já jsem hokej hrál pro lidi, byl jsem takový klaun,“ prohlásil Janecký.
Třiapadesátiletý Ujčík je trojnásobným mistrem světa z let 1996, 1999 a 2001. Z MS má také bronz z roku 1996. „Mám z toho velkou radost, je to každopádně obrovská čest zařadit se mezi lidi, kteří tam už jsou. A i já jsem teď mezi těmi velkými personami z řad hráčů, trenérů nebo i novinářů a dalších,“ řekl Ujčík.
„Doufám, že jsem si to nějakým způsobem zasloužil. Je to skvělý pocit, ocenění práce, kterou jsem na ledě odvedl. Na saka si moc nepotrpím, to se o mně ví, ale tohle (člena Síně slávy) je něco úplně jiného. Z toho mám ohromnou radost. Teď si to užiju, ale pak zase zpátky do Jihlavy a od půl šesté nás čeká Přerov,“ dodal trenér prvoligové Dukly.
Dolana je mistrem Evropy z roku 1961. S reprezentací Československa získal ve stejném roce světové stříbro, na MS 1963 bronz. V roce 1964 byl členem bronzového týmu na olympijských hrách v Innsbrucku. Zemřel v červenci 2003 ve věku 66 let.
„Sám si na tohle moc nepotrpím, ale táta by byl strašně šťastný. Bylo by určitě lepší, kdyby tady mohl být on sám, ale to už bohužel možné není. Já mu to každopádně řeknu, že jsem to převzal za něho,“ uvedl Libor Dolana.
„Táta dokázal na ledě velké věci. A říkalo se, že Pardubice drží dvě D – Dvořáček v bráně a Dolana v útoku. Byl to skvělý střelec,“ dodal Dolana.
