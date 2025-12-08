Milota nestihl doléčit zranění, mezi brankáři pro MS juniorů ho nahradí Štěbeták

Brankář Jakub Milota nestihl doléčit zranění a bude chybět českým hokejistům do 20 let na mistrovství světa v Minnesotě. Absenci devatenáctiletého gólmana, jenž v této sezoně stihl za kanadský klub Blainville-Boisbriand Armada v soutěži QMJHL pouhé tři starty, potvrdil pro iSport.cz manažer týmu Otakar Černý. Milotu nahradí Ondřej Štěbeták.
Navzdory zdravotním problémům s třísly se Milota dostal do nominace, kterou trenér Patrik Augusta oznámil minulý týden. Gólman měl být jedním z osmi držitelů bronzové medaile z minulého šampionátu v Kanadě.
„Měl zranění, ale už trénuje a podle poslední zpráv vypadá vše dobře. Ale aby ho uvolnil klub, tak čekáme na popis jeho magnetické rezonance, kterou včera podstoupil. Věříme, že zprávy budou pozitivní a připojí se k týmu,“ řekl Augusta před pěti dny.
Trojici brankářů pro MS nyní tvoří Matyáš Mařík z Českých Budějovic, Michal Oršulák z celku Prince Albert a rovněž ve WHL působící v dresu Portlandu osmnáctiletý Štěbeták. Evropská část týmu se sejde ve středu v Praze, den nato odletí do zámoří.
Ve městě Bemidji v Minnesotě se připojí i zbytek týmu. České juniory poté čeká kemp, jehož součástí budou i přípravná utkání proti Lotyšsku a Slovensku. Mistrovství světa pro ně začne 27. prosince proti Kanadě, dalšími soupeři ve skupině B v Minneapolis budou Dánsko, Finsko a Lotyšsko. Česká dvacítka bude po stříbru a dvou bronzech usilovat o čtvrtou medaili za sebou.
Nominace hokejistů na MS do 20 let
brankáři: Matyáš Mařík (Motor České Budějovice), Ondřej Štěbeták (Portland/WHL), Michal Oršulák (Prince Albert Raiders/WHL)
obránci: Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec), Vashek Blanár (HV 71/Švéd.), Vladimír Dravecký, Adam Jiříček (oba Brantford Bulldogs/OHL), Jakub Fibigr (Brampton Steelheads/OHL), Matyáš Man (Prince Albert Raiders/WHL), Radim Mrtka (Seattle Thunderbirds/WHL), Max Pšenička (Portland Winterhawks/WHL), Jakub Vaněček (Tri-City Americans/WHL)
útočníci: Matěj Kubiesa, Petr Sikora (oba Oceláři Třinec), Vojtěch Čihař (Energie Karlovy Vary), Štěpán Hoch (Motor České Budějovice), Richard Žemlička (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Maxmilian Curran, Adam Jecho (oba Edmonton Oil Kings/WHL), Adam Benák (Brantford Bulldogs/OHL), Samuel Drančák (Red Deer Rebels/WHL), Jiří Klíma (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Václav Nestrašil (University of Massachusetts/NCAA), Adam Novotný (Peterborough Petes/OHL), Tomáš Poletín (Kelowna Rockets/WHL), Adam Titlbach (Vancouver Giants/WHL)