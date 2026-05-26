Hokejisté dostali dopoledne volno. Musíme hru zjednodušit, apeluje před Kanadou Kempný

Češi zrušili úterní rozbruslení, které měli mít okolo poledne. Národní tým čeká poslední vystoupení v základní části mistrovství světa a proti Kanadě se pokusí vylepšit dojem z pondělního zápasu a porážky 1:4 s Norskem. Obránce Michal Kempný ujistil, že reprezentace udělá vše pro to, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočila na dobrou vlnu. Přímý přenos sledujte od 19:30 na ČT sport.
Trenéři před druhým utkáním ve dvou dnech upřednostnili co největší možnost regenerace a dali hráčům volné dopoledne s maximálním možným prostorem pro spánek. Teprve pak bude následovat příprava na Kanadu, která dosud ztratila jediný bod, shodou okolností právě s Nory.
„Máme před sebou poslední zápas skupiny a uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů,“ uvedl Kempný.
Po matném výkonu s Nory přiznal, že se mu jen velmi těžko hledají slova. „Je to jednoduché – tohle nestačí. Přijde mi, že máme problémy udržet energii celý zápas, že nejsme dostatečně silní v osobních soubojích. Strašně se nadřeme na góly. Jsou to prostě aspekty, které musíme zlepšit, jestli chceme být úspěšní,“ podotkl.
Zarážející byl i nízký počet střel v podání svěřenců kouče Radima Rulíka. Seveřané je na přesné pokusy přestříleli 26:18. Češi se ani v jedné třetině nedostali na více než sedm ran mezi tyče. A ve třetí části, do níž nastupovali s vědomím, že potřebují za stavu 1:2 smazat manko, vyslali na norského gólmana Henrika Haukelanda pouhé čtyři střely.
„Střel bylo málo. A když už tam nějaké jsou, hrozně se na to nadřeme. Hledáme věci, které tam nejsou, a děláme si to zbytečně složitější. Musíme hru maximálně zjednodušit a snažit se dostávat puky do brány,“ nabádal pětatřicetiletý bek, nejzkušenější člen defenzivy současného výběru na MS.
Problémy měl národní tým i v jiných činnostech. „Něco si řekneme v šatně, co nemáme dělat, co je voda na mlýn soupeře. A přesně to pak uděláme a dostaneme z toho dva góly. Samozřejmě Norové hráli výborně, ale my jsme nepředvedli zdaleka to, co jsme chtěli,“ uvedl Kempný.
„Říkali jsme si také, že ztráty kolem modrých čar jsou hrozně nebezpečné, Norové mají rychlé protiútoky, což se potvrdilo. A stejně jsme z toho dostali gól. Něco si řekneme, pak to však nepřevedeme do hry,“ dodal.
Motivaci přitom měl jeho tým obrovskou. V sázce byla možnost skončit ve skupině do druhého místa, vyhnout se tak ve čtvrtfinále v curyšské skupině A suverénně působícímu duu Švýcarsko, Finsko a ještě navíc bez nutnosti stěhování.
„Chtěli jsme předvést výkon podle svých představ. Druhá třetina byla celkem slušná, tam se mi zdálo, že jsme přebrali otěže hry, ale potom to ve třetí třetině spadlo k tomu, jak jsme odehráli tu první. A těžce jsme se z toho dostávali. Musíme být o hodně lepší,“ řekl Kempný.