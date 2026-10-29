Hokej plný aktivity, agresivity a bruslení. Chceme na ledě bavit, říká Moták

Zdeňka Motáka čeká premiéra u české hokejové reprezentace. Jeho nominace na Finské hry skrývá nová jména i zkušené opory, jako je Roman Červenka. Motákův tým chce hrát aktivně a agresivně, diváky chce na ledě bavit. Turnaj Euro Hockey Tour sledujte od 5. listopadu na ČT sport a ČT sport Plus.
„Chtěli bychom hrát atraktivní hokej, což je hra plná aktivity, agresivity, bruslení. V utkání určitě nastanou i případy, kdy budeme muset hrát kvalitní obrannou hru, ta je základem hokeje. Tím nechci říci, že budeme ustupovat a někde vyčkávat, ale i tu obrannou hru chceme hrát aktivně a agresivně. Chceme, aby lidi hokej bavil. Doufám, že budou spokojeni a že přijdou i výsledky,“ uvedl Moták.
Věří, že tým v O2 areně, kam se vrátí poprvé od úspěšného šampionátu, uspěje. „Je to jáma lvová, i tak jdeme do toho s otevřeným hledím, s bojovným srdcem. První věc, na kterou jsem se vždycky ptal hráčů, když jsem je oslovoval, byla, jestli jsou ochotni se roztrhat a položit tam vlastně všechno. A všichni říkali, že jdou do toho naplno a do roztrhání těla,“ pokračoval Moták.
Jádro národního týmu je podle něj vytvořené už z minulých sezon. „Ti hráči dostali příležitost vlastně za Radima i teď. My v tom listu těch, řekněme, čtyřiceti hráčů to jádro máme, máme to připravené. Někteří se do té nominace nedostali, ale víme o nich, komunikujeme s nimi a máme je připravené,“ prohlásil.
Kombinovat ostřílené reprezentanty s mladými chce i na dalších akcích. „Ta zkušenost je nepřenositelná. Tu nezískáte ničím, jenom když si to prožijete. A ti kluci si to musí prožít. Vlastně ve všech aspektech, ve všech věcech, ve všech jak sportovních, tak lidských záležitostech si to musí prožít. Přejeme si, aby ti kluci, kteří jsou teď mladší, v budoucnu ten tým táhli,“ konstatoval Moták.
V kádru má i útočníky Matěje Blümela, Vojtěcha Hradce, Filipa Chlapíka a Michaela Špačka z pražské Sparty, které se v extralize nedaří a je až jedenáctá. „Jsou to hráči, které bychom chtěli určitě vidět. I v té první akci. Chtěli bychom se s nimi i bavit, komunikovat. Třeba o tom, proč se jim teď ve Spartě nedaří. Nemuselo by nás to zajímat, ale z nějakého důvodu to je. Chtěli bychom, aby prožili nějaký restart, protože jsou to určitě výborní hokejisté,“ uvedl Moták.
Nominace českých hokejistů na Finské hry
Nominace českých hokejistů na Finské hry
Brankáři: Pavel Čajan (Litvínov; 0 zápasů), Dominik Frodl (Karlovy Vary; 4), Jan Bednář (Ässät Pori/Fin.; 1),
obránci: Marian Adámek (10 zápasů/2 branky), Jakub Galvas (oba Třinec; 36/5), Tomáš Dvořák (30/1), Jan Košťálek (oba Pardubice; 50/6), Radek Kučeřík (29/0), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 45/1), Tomáš Galvas (Liberec; 16/0), Matteo Kočí (Karlovy Vary; 0/0), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 49/0), Andrej Šustr (Jukurit Mikkeli/Fin.; 31/5),
útočníci: Roman Červenka (231/67), Jiří Smejkal (68/10), Matěj Stránský (100/21), David Tomášek (všichni Pardubice; 92/27), Matěj Blümel (50/16), Filip Chlapík (51/16), Vojtěch Hradec (5/0), Michael Špaček (všichni Sparta Praha; 89/17), Ondřej Kovařčík (23/4), Matěj Kubiesa (0/0), Daniel Voženílek (všichni Třinec; 63/14), Jan Bambula (6/0), Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary; 105/11), Jakub Flek (Kometa Brno; 125/33), Jakub Konečný (Kladno; 2/0), Jakub Rychlovský (Liberec; 10/3), Jan Myšák (HV 71/Švéd.; 2/0), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.; 33/4).
Z dosavadních juniorských reprezentantů je v kádru obránce Tomáš Galvas z Liberce, který už se představil v květnu na mistrovství světa ve Švýcarsku, a jako nováček útočník Matěj Kubiesa z Třince. „Je to návaznost na tu dvacítku. Škoda, že tady nemáme těch kluků více, kteří by tu mohli hrát a mohli by třeba do té nominace promluvit více. On tady zůstal, jde jinou cestou. Takže já myslím, že si vybral dobře. Není to ani tak nominační překvapení a myslím si, že taky svoji roli dostane,“ uvedl Moták.
Čerstvě osmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů bude s výběrem do dvaceti let. „Dvacítka má ve stejném termínu turnaj ve Švédsku a je to poslední turnaj před mistrovstvím světa na přelomu roku. Myslím, že z logiky věci vyplývá, aby se nyní zúčastnil této akce a mohl to pak zúročit,“ podotkl Moták.