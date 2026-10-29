Kouč Moták odtajnil svou první nominaci: Červenka, brankář Frodl, bratři Galvasové a tři nováčci

Nový trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták má za sebou první nominační konferenci. Do týmu pro listopadové Finské hry byl vybrán momentálně nejlepší brankář extraligy Dominik Frodl. Nechybí kapitán Roman Červenka či bratři Tomáš a Jakub Galvasové. Třetinu týmu tvoří hráči pod 25 let. Nováčky jsou Pavel Čajan, Matteo Kočí a Matěj Kubiesa.
V nominaci, kterou oznámil dvaašedesátiletý Moták, figuruje 31 hráčů – tři brankáři, deset obránců a 18 útočníků. Po dlouhých šesti letech se vrací forvard Jan Myšák ze švédského týmu HV 71, jenž se představil na turnaji Karjala v Helsinkách v listopadu 2020.
Mezi vyvolenými je také obránce Andrej Šustr, který oblékl reprezentační dres naposledy koncem dubna 2024 v přípravném utkání v Trenčíně proti Slovensku. Pětatřicetiletý hráč finského Jukuritu působil v minulé sezoně ve druhé nejvyšší švédské soutěži.
V mužstvu je šest mistrů světa z předloňského šampionátu v Praze a Ostravě. Zlato tehdy slavili vedle kapitána Červenky útočníci Matěj Stránský, David Tomášek, Daniel Voženílek, Ondřej Beránek a Jakub Flek.
Moták nahradil v roli šéfa reprezentační střídačky strůjce tehdejšího úspěchu Radima Rulíka, jenž s celým trenérským štábem skončil po letošním květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
Úvodní turnaj Euro Hockey Tour v nové sezoně rozehrají Češi za týden v pražské O2 areně duelem se Švédy. Po pátečním přesunu na sever Evropy se utkají s finalisty posledního MS – v sobotu s domácím Finskem a v neděli zakončí vystoupení v Helsinkách soubojem se Švýcary.