Hokej bez červené: Proč už může juniorská reprezentace jezdit na šampionáty s medailovými ambicemi?

Čeští junioři budou na mistrovství světa do dvaceti let obhajovat cenné kovy z posledních tří turnajů. O co se může současný výběr opřít? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou probírá také bohatý hokejový program České televize ve vánočním období. V pořadí 176. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.
I. část: 00:00 Vánoční hokejový program České televize.
II. část: 23:19 Síla českého týmu na MS juniorů a vyhlídky na šampionát.
III. část: 43:04 Dotazy posluchačů.
IV. část: 47:41 Top pět lídrů současného výběru české dvacítky.