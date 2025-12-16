Česká reprezentace obsadila na Švýcarských hrách, v generálce na vrcholný turnaj pod pěti kruhy, druhou příčku. Co národní tým limitovalo a v jakém světle se ukázali hráči na hraně olympijské nominace? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také kariéry nových členů Síně slávy českého hokeje. V pořadí 175. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.
Hokej
I. část: 00:00 Noví členové Síně slávy českého hokeje.
Hokej bez červené: Kdo z adeptů se přiblížil olympijské nominaci?
Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.
Hokej bez červené
Hokej bez červené
I. část: 00:00 Noví členové Síně slávy českého hokeje.
II. část: 18:41 Hodnocení Švýcarských her a otázka olympijské nominace.
III. část: 43:58 Dotazy posluchačů.
IV. část: 48:53 Top pět zásahů nemocí do české reprezentace.