Na olympijské finále v Miláně se bude vzpomínat ještě mnoho let. Jaké příběhy nabídlo? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také formát turnaje a výkony české reprezentace. V pořadí 182. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.
Hokej
I. část: 00:00 Otázka prodloužení v play-off olympijského turnaje a finálové příběhy.
Hokej bez červené: Mělo by z olympijského finále zmizet prodloužení tři na tři?
II. část: 33:30 Hodnocení národního týmu a jeho vyhlídky.
III. část: 57:16 Dotazy posluchačů.
IV. část: 1:06:21 Nejlepší hráči na turnaji.