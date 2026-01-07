Hokej

Hokej bez červené: Jaké faktory dovedly juniory ke stříbru a co ukázala olympijská nominace?


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Medailová sbírka juniorské reprezentace pokračuje. Česká dvacítka dosáhla na mistrovství světa ve Spojených státech na stříbro a získala čtvrtý cenný kov v řadě. Jaké herní aspekty hrály největší roli a které osobnosti táhly tým? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také olympijskou nominaci trenéra A týmu Radima Rulíka. V pořadí 177. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.

ODEBÍREJTE HOKEJOVÉ PODCASTY NA YOUTUBE KANÁLU ČT SPORT.

Podcasty ČT sport najdete v Apple Podcasts, Spotify nebo RSS.

Hokej bez červené

I. část: 00:00 Olympijská nominace Radima Rulíka.
II. část: 20:22 Aspekty úspěchu juniorské reprezentace a osobnost trenéra Patrika Augusty.
III. část: 59:44 Dotazy posluchačů.
IV. část: 1:09:39 Top pět příběhů juniorského šampionátu.

Poslechněte si

Hokej bez červené: Proč už může juniorská reprezentace jezdit na šampionáty s medailovými ambicemi?

23. 12. 2025

Hokej bez červené: Proč už může juniorská reprezentace jezdit na šampionáty s medailovými ambicemi?

Hokej bez červené: Kdo z adeptů se přiblížil olympijské nominaci?

16. 12. 2025

Hokej bez červené: Kdo z adeptů se přiblížil olympijské nominaci?
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.