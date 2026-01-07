Hokej bez červené: Jaké faktory dovedly juniory ke stříbru a co ukázala olympijská nominace?

Medailová sbírka juniorské reprezentace pokračuje. Česká dvacítka dosáhla na mistrovství světa ve Spojených státech na stříbro a získala čtvrtý cenný kov v řadě. Jaké herní aspekty hrály největší roli a které osobnosti táhly tým? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také olympijskou nominaci trenéra A týmu Radima Rulíka. V pořadí 177. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.
I. část: 00:00 Olympijská nominace Radima Rulíka.
II. část: 20:22 Aspekty úspěchu juniorské reprezentace a osobnost trenéra Patrika Augusty.
III. část: 59:44 Dotazy posluchačů.
IV. část: 1:09:39 Top pět příběhů juniorského šampionátu.