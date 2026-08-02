Hokej

Hokejová osmnáctka odstartuje Hlinka Gretzky Cup s Američany


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Na úvod Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu má česká hokejová reprezentace do osmnácti let v pondělí Američany. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou ve 21:00 středoevropského času, středeční souboj se Seveřany o dvě hodiny později. Zápasy můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport i ČT sport Plus.

Právě Američané loni prestižní turnaj v Brně a Trenčíně vyhráli. Českým mladíkům nevyšel, ale předloni byli v Edmontonu druzí, stejně jako v roce 2023 v domácím prostředí. V obou případech podlehli jen těsně Kanadě. I proto zůstává jediným českým triumfem ten z roku 2016, kdy se hrálo v Břeclavi a v Bratislavě.

Přípravné duely vyšly Nedvědovu výběru na výbornou, když ani jednou neinkasoval. „Je to svým způsobem zvláštnost, protože v létě bývají výsledky spíše divoké. Je to sice jen příprava, nejsem naivní, abych si myslel, že vyhrajeme všechny zápasy v sezoně nebo nebudeme dostávat góly, ale kluci vidí, že náš systém funguje. Dokud jsme na téhle vlně, není důvod z toho ustupovat,“ uvedl Nedvěd.

Po výhrách v Klotenu nad domácími Švýcary (2:0 a 4:0) rozstříleli Češi v generálce již v Edmontonu Kanadu 6:0.

„Odehráli jsme perfektní zápas a kluci dodržovali pokyny. Klobouk dolů před nimi. Každé vítězství nad Kanadou na její půdě je úspěch, a ještě takovým výsledkem? Věřím, že si tuhle kvalitu, chuť a nasazení přeneseme i do samotného turnaje,“ řekl Nedvěd.

Věří, že dosavadní výsledky jeho svěřence neukolébají. „Ještě na některých věcech zapracujeme. Nikdo z nás není dokonalý a musíme dál pracovat tak, abychom v turnaji uspěli,“ prohlásil kouč.

Hlinka Gretzky Cup je pro něho důležitý i do zbytku sezony. „Uděláme si obrázek o hráčích, o kvalitě soupeřů. Budeme chtít navázat na předchozí úspěchy a prožít pozitivní start do sezony. Ale pak na to bude potřeba navázat také v dubnu na mistrovství světa,“ řekl Nedvěd.

Ve skupině A budou bojovat reprezentace domácí Kanady, Slovenska, Švédska a Švýcarska. Do semifinále postoupí vždy dva nejlepší celky z každé skupiny.

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