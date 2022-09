Historický bronz. České hokejistky dotáhly cestu za medailovým snem

"Ve třetí třetině jsme se dostaly pod tlak. Švýcarky mají výborný tým a my jsme musely tvrdě pracovat, abychom se jim vyrovnaly. Máme ale skvělou brankářku, což je základ. Víme, kdo jsme a jak máme hrát. Jsem na celý tým hrdá, jak celý turnaj zvládl," uvedla kanadská trenérka českého výběru Carla MacLeodová pro web Mezinárodní hokejové federace.

Česká reprezentantka Daniela Pejšová byla vyhlášena nejlepší obránkyní mistrovství světa v Dánsku. S devíti body nejproduktivnější hráčka na svém postu nechybí ani v All Star týmu šampionátu, do kterého byla zařazena i brankářka Klára Peslarová.

V Dánsku však Češky pod vedením MacLeodové prokletí zlomily a po semifinálovém výprasku od USA (1:10) se dokonale zkoncentrovaly na životní zápas.

Češky v průběhu celého utkání proti Švýcarkám, kterým scházelo několik důležitých hráček, diktovaly tempo hry a byly střelecky aktivnější, o čemž vypovídal poměr zákroků brankářek v polovině utkání. Za stavu 4:1 měla Klára Peslarová na kontě pouhé tři zásahy, naopak švýcarská gólmanka Andrea Brandliová čelila do třicáté minuty hned 20 střelám.

To už české hokejistky vedly o tři góly a kontrolovaly zápas, který navíc dobře rozehrály. Alina Martiová sice srovnala v přesilovce z první střely na českou branku na 1:1, ale po úvodní trefě Natálie Mlýnkové se prosadily z úniku Daniela Pejšová, z dorážky Vendula Přibylová a poté opět Mlýnková šestým gólem na turnaji.

"Věděly jsme, že pokud dáme gól po jejich vyrovnání, tak to přinese pohodu. Uklidnily jsme se a hrálo se nám líp. Samozřejmě třetí třetina byla hlavně nervózní, přeci jen, hrály jsme to poprvé a myslím, že jsme hrály jedna za druhou. Ten týmový duch byl obrovský a jsem ráda, že nám to nakonec cinklo," radovala se Dominika Lásková v rozhovoru pro hokej.cz.

Závěr utkání si Češky i přes snížení soupeřek pohlídaly a nakonec se mohly radovat z kýženého bronzu. V příštím ročníku si navíc zahrají ve výkonnostně lepší skupině A společně s Američankami, Kanaďankami, Japonkami a právě Švýcarkami. Naopak Finky po porážce s Japonkami o páté místo (0:1 po nájezdech) spadly do skupiny B ke Švédkám, Maďarkám, Němkám a postupujícím Francouzkám. Zlato vybojovaly Kanaďanky, které obhájily první místo v repríze loňského finále proti Američankám po výhře 2:1.