Martinu Nečasovi se návrat do NHL po olympijské pauze vydařil. Gólem a asistencí pomohl Coloradu k výhře na ledě Utahu 4:2. Karel Vejmelka kryl v dresu poražených jednadvacet střel. Další z českých gólmanů Lukáš Dostál od hokejistů Edmontonu inkasoval pět gólů, jeho Anaheim přesto i díky asistenci Radka Gudase vyhrál 6:5. Tomáš Hertl měl asistenci při výhře Vegas 6:4 nad Los Angeles.
Nečas si přenesl olympijskou formu. Dostál slavil i přes pět obdržených gólů
Ve středu nastoupil i třetí z brankářů českého olympijského výběru v Miláně Daniel Vladař. Prohře Philadelphie 1:3 ve Washingtonu nezabránil, ale blýskl se 26 zákroky a byl třetí hvězdou zápasu.
Všechny branky zápasu Colorada s Utahem padly ve druhé třetině, v jejímž úvodu Colorado získalo dvougólový náskok, který až do konce zápasu nepustilo. Nečas nejprve připravil Brocku Nelsonovi trefu na 3:1 a v závěru prostřední dvacetiminutovky gólem z přesilovky pečetil výhru 4:2.
Český útočník navázal na vydařený olympijský turnaj, na kterém v pěti zápasech nasbíral osm bodů (3+5) a byl nejproduktivnějším hráčem českého národního týmu. V NHL vylepšil svou bilanci na 64 bodů (23+41) a drží se dál v elitní dvacítce ligové produktivity.
Při absenci nejproduktivnějšího hráče týmu Nathana MacKinnona, který dostal volno po olympijských hrách, Nečas potvrdil pozici tahouna Avalanche. „Je jasné, že nám Nathan chyběl, protože je důležitou součástí týmu, ale místo něho dostali důležité minuty další hráči a ukázali, že ho mohou zastoupit,“ řekl útočník Parker Kelly, který stejně jako Nečas nasbíral dva body za gól a asistenci.
Vejmelka zakončil zápas s 84procentní úspěšností zákroků a v novém kalendářním roce prohrál teprve pátý ze 16 zápasů, do kterých naskočil. S 27 výhrami je ale dál druhým nejlepším brankářem celé ligy. O jedno vítězství se před něj posunul Andrej Vasilevskij, který ve středu 32 zákroky pomohl Tampě Bay k výhře 4:2 nad Torontem.
Kapitán Anaheimu Gudas připravil v duelu s Edmontonem čtvrtou branku svého týmu Olenu Zellwegerovi a přispěl ke třetí výhře Ducks v řadě a posunu na páté místo Západní konference.
Výrazného milníku dosáhl trenér kalifornského celku Joel Quenneville, který jako druhý kouč v ligové historii oslavil tisící výhru v základní části NHL. Navázal na legendárního Scottyho Bowmana, který do roku 2002 nasbíral 1244 vítězství v 2141 zápasech. Quenneville má za sebou 1825 utkání.
Bod za asistenci u trefy do odkryté branky si připsal Tomáš Hertl. Vegas porazilo Los Angeles 6:4 a po olympijské pauze se udrželo na vítězné vlně. Golden Knights rozhodli o své výhře v divoké třetí třetině, kterou vyhráli 5:2.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
New Jersey – Buffalo 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Branky: 58. Meier – 29. T. Thompson, 51. Krebs. Střely na branku: 28:30. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Thompson (oba Buffalo), 3. J. Allen (New Jersey).
Washington – Philadelphia 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky: 34. Sandin, 55. T. van Riemsdyk, 60. Protas – 41. Cates. Střeoly na branku: 29:24. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 57 minut a 15 sekund, inkasoval dva góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. T. van Riemsdyk, 2. Thompson (oba Washington), 3. Vladař (Philadelphia).
Tampa Bay – Toronto 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Branky: 28. a 57. Point, 28. Goncalves, 43. Kučerov – 57. Tavares, 58. Knies. Střely na branku: 36:34. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Kučerov, 3. Goncalves (všichni Tampa Bay).
Dallas – Seattle 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Branky: 19. a 27. W. Johnston, 22. Duchene, 26. Steel – 47. R. Evans. Střely na branku: 32:19. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Duchene, 3. Harley (všichni Dallas).
Utah – Colorado 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Branky: 31. a 34. Guenther – 24. Kelly, 30. Olofsson, 33. Nelson (Nečas), 38. Nečas. Střely na branku: 30:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah 57 minut a 56 sekund, inkasoval čtyři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 84 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Nečas (Colorado), 2. Guenther (Utah), 3. Wedgewood (Colorado).
Los Angeles – Vegas 4:6 (1:1, 1:0, 2:5)
Branky: 15. a 54. Byfield, 35. Kempe, 59. B. Clarke – 11. a 56. Dorofejev, 49. Sissons, 52. Saad, 53. R. Smith, 60. Barbašov (Hertl). Střely na branku: 19:25. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Sissons (oba Vegas), 3. Byfield (Los Angeles).
Vancouver – Winnipeg 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)
Branky: 2. O'Connor, 21. E. Kane – 12. Connor, 39. Vilardi, 62. Perfetti. Střely na branku: 23:28. Diváci: 18 139. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. Tolopilo (Vancouver), 3. Comrie (Winnipeg).
Anaheim – Edmonton 6:5 (1:2, 1:2, 4:1)
Branky: 11. I. Moore, 24. Killorn, 42. Leo Carlsson, 43. Zellweger (Gudas), 47. Sennecke 59. C. Gauthier – 1. Roslovic, 10. Nugent-Hopkins, 39. Hyman, 40. Bouchard, 46. Savoie. Střely na branku: 29:27. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval pět brankek z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 81,5 procenta. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. McDavid (Edmonton), 3. Killorn (Anaheim).