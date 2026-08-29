Makar podepsal s Coloradem rekordní smlouvu, za osm let dostane přes 160 milionů dolarů

Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na osm let celkem za 163,2 milionu dolarů (přibližně 3,38 miliardy korun). Sedmadvacetiletý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027/28.
Rodák z Calgary působí v Coloradu, kde mezi jeho spoluhráče patří i český útočník Martin Nečas, po celou dosavadní kariéru v elitní soutěži. V současnosti má před sebou ještě rok z celkem šestileté smlouvy, podle níž mu náleží v průměru devět milionů dolarů za sezonu. Podle nového kontraktu to bude 20,4 milionu dolarů (přes 420 milionů korun).
„Jsem ohromně nadšený a zároveň vděčný, že mohu i nadále oblékat dres Avalanche a reprezentovat tento úžasný klub i komunitu. Colorado se pro moji rodinu stalo opravdovým druhým domovem a jsme velmi vděční, že zde můžeme být. Těším se, až se vrátím na led se svými spoluhráči a budeme pokračovat v cestě za svým cílem, kterým je vrátit do města Stanley Cup,“ prohlásil Makar.
Ofenzivní bek překonal díky dohodě s Avalanche jak rekord z pohledu celkové částky k vyplacení, který patřil ruskému útočníkovi Kirillu Kaprizovovi z Minnesoty, jemuž osmiletá smlouva platná od nadcházející sezony vynese celkem 136 milionů dolarů, tak i nejvyšší dosavadní průměr na sezonu. Útočník Macklin Celebrini podepsal koncem července se San Jose pětiletou smlouvu na 94 milionů dolarů, podle níž mu Sharks od sezony 2027/28 vyplatí 18,8 milionu dolarů ročně.
Jeden z elitních hráčů NHL
Makar patří dlouhodobě mezi nejzářivější hvězdy NHL. V základní části minulého ročníku si za 75 startů připsal 79 bodů díky 20 gólům a 59 asistencím. Mezi beky byl třetím nejproduktivnějším hráčem a šestým nejlepším střelcem. V play-off přidal za 11 duelů pět bodů (4+1).
Celkově si čtyřka draftu z roku 2017 drží průměr více než bodu na utkání. V dlouhodobé fázi má Makar na kontě 470 odehraných zápasů a 507 bodů za 136 branek a 371 přihrávek, ale také 168 kladných bodů za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech. Ve vyřazovacích bojích stihl dosud 90 utkání a 90 bodů (26+64).
V roce 2022 vyhrál s Coloradem Stanleyův pohár a za úspěšnou jízdu na vrchol získal také prestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Za sezonu 2019/20 obdržel Calder Trophy určenou nejlepšímu nováčkovi ligy. Patří také mezi čtrnáctku hráčů, jimž se podařilo získat vícekrát James Norris Memorial Trophy pro nejlepšího obránce soutěže. Makar je jejím vítězem za výkony v ročnících 2021/22 a 2024/25.
Na mezinárodní scéně se stal Makar juniorským mistrem světa, z letošního olympijského turnaje v Miláně má stříbro. Loni vyhrál s Kanadou Turnaj čtyř zemí.
Podle smlouvy má Makar hájit barvy Avalanche nejméně do roku 2035. „Pro celý klub i naše úžasné fanoušky je tohle skvělý den. Cale je generační talent na postu obránce a jeho úspěchy hovoří samy za sebe. Je to obrovský bojovník a skvělý hráč, ale především je to úžasný člověk, spoluhráč a ambasador Avalanche i celého regionu Skalistých hor. Máme obrovskou radost, že se nám podařilo tuto dohodu uzavřít a že Cale bude v dresu Avalanche nastupovat i v příští dekádě,“ uvedl Joe Sakic, generální manažer klubu a prezident pro hokejové operace.