Helenius napsal další příběh zlatého finského kluka. Mohl bych o něm mluvit půl hodiny, řekl Barkov

Každé finále má své příběhy, Švýcaři ty své neslavné obrečeli, naopak Finové slaví. Na domácí půdě v Curychu švýcarský národní tým zkompletoval smutný hattrick třetím prohraným finále v řadě. Suomi po tříleté odmlce vystoupali opět na vrchol světového hokeje. Pojďme si připomenout některá zajímavá finálová fakta.
Helenius rozhodl jako zkušený mazák
Finové často umí s citem zapojit velký talent na seniorské reprezentace a nehrají, jak se říká, „druhé housle“. V minulosti se tento tah povedl například Kaapo Kakkem, který přispěl hned šesti góly v cestě za titulem v Bratislavě v roce 2019.
Vycházející hvězda Buffala si zahrála dokonce už čtyři zápasy na mistrovství světa v Praze. Tehdy bylo pro Heleniuse ještě brzo. Nyní v Curychu v prodloužení rozhodl a zkušeně. Odmítl si Kena Jagera a přesnou střelou překonal do té doby opět vynikajícího Leonarda Genoniho.
„Budoucnost finského hokeje? Ne, není,“ překvapil v mixzóně finský kapitán Aleksander Barkov a šibalsky se usmál. „Je to samozřejmě výjimečný hráč a člověk. Mohl bych tady být půl hodiny, abych vám vysvětlil, jak je skvělý,“ vysekl Barkov poklonu a spěchal s pohárem na další rozhovory.
Dvacetiletý Helenius je nadějí Buffala, letos odehrál pouze devět zápasů v základní části, ale v play-off ve čtyřech dvakrát skóroval. Těžké momenty v klíčové fázi sezony ukázal, že zvládá, a nyní rozhodl o zlatu Suomi.
Barkov si přijel na MS pro zlato
V září si přivodil Barkov vážné zranění kolene, konkrétně přetržený přední zkřížený vaz a vnitřní kolenní vaz. Po operaci a svědomité rekonvalescenci urychlil dobu léčení, přesto nezasáhl do základní části NHL. Dostal ovšem svolení z Floridy a přijel rovnou na šampionát. A jak to dopadlo? Zlatem.
„Neuvěřitelné, nedokážu uvěřit tomu, co se teď stalo. Je to úžasný pocit být mistrem světa a s touto partou kluků je to o to víc speciální,“ prohlásil Barkov.
Finským novinářům před šampionátem řekl, že si jede do Curychu pro zlato. „Možná to zní hodně jednoduše, že jsem si přijel pro zlato a získal ho, ale bylo to složité. Každý tým tady neuvěřitelně bojoval. Od prvního utkání s Německem to byl každý zápas boj, ale podívejte se, kam jsme to dotáhli,“ usmál se Barkov.
Finálové prokletí Švýcarů trvá už tři roky
A teď ke smutným příběhům. Švýcarští hokejisté se probojovali do finále už potřetí v řadě, potřetí neskórovali a prohráli. V Praze s českým týmem 0:2, ve Stockholmu proti Američanům 0:1 v prodloužení a teď stejným výsledkem bolestivě doma v Curychu.
V soubojích o zlato nedokázali reprezentanti země helvétského kříže skórovat ze hry už 249 minut a 31 sekund. Od roku 2013 prohráli finále už popáté a ve všech případech byl v týmu jako jediný útočník Nino Niederreiter. „Škoda, je to smutné. Mysleli jsme si, že tohle bude náš rok, ale nebyl. Vyměnil bych všechny svoje medaile za jedno zlato,“ řekl zdrceně.
Tři šampionáty se stříbrem, ačkoliv loni už v Herningu kvůli zranění dohrál a nenastoupil ve stockholmském finále, má i Nico Hischier. „Je to na nic. Devastující, nemám k tomu teď co říct. Chce to víc sebevědomí a samozřejmě skórovat, šance v těch finálových zápasech máme,“ hlesl kapitán New Jersey.
Fantom Genoni věčně stříbrný
Pocit zmaru musí cítit i Leonardo Genoni. Ve všech třech zmíněných finále předvedl skvělý výkon. Inkasoval vlastně pouze třikrát, jeden gól na finálový zápas, a stejně má pouze tři stříbra. Fantom s maskou na motivy Vetřelce, kterého vytvořil švýcarský umělec Hans Ruedi Giger, stále nemůže dosáhnout na zlato.
Přitom předvedl i proti Finům výborný výkon. Pokryl 27 finských střel, pomohla mu v prodloužení i tyčka, ale opět byl osmatřicetiletý brankář Zugu velkou oporou národního týmu.
