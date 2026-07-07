Kämpf skončil v NHL, míří do Litvínova

Hokejový útočník David Kämpf ukončil působení v zámořské NHL a podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Stejně jako Kämpf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezony 2028/29 lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi.
„O návratu do Česka už jsem přemýšlel delší dobu, v zámoří to bylo devět náročných let. Cítil jsem, že nastal čas vrátit se domů a najít tým v okolí bydliště. Chomutov hraje první ligu, a tak jsem se rozhodl pro Litvínov, ke kterému mám vztah už od dětství, kdy jsem tam jezdil na zápasy,“ řekl Kämpf.
Jednatřicetiletý mistr světa z domácího šampionátu před dvěma lety Kämpf hrál v NHL od roku 2017. Postupně hájil barvy Chicaga, Toronta, Vancouveru a naposledy Washingtonu. Koncem června ho pak Capitals poslali do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Tucha a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce.
Kämpfovi, jenž reprezentoval na třech turnajích MS, má ve sbírce i bronz z roku 2022 a nechyběl na únorovém olympijském turnaji v Miláně, však po uplynulé sezoně skončila smlouva a 1. července se stal nechráněným volným hráčem.
Posila pro Litvínov i celou extraligu, míní Šlégr
„Je to pro nás obrovská posila a skvělá zpráva nejen pro Litvínov, ale pro celou extraligu. Získat hráče Davidova formátu, který přichází v nejlepších letech přímo z NHL, je pro nás obrovsky cenné,“ uvedl předseda klubového představenstva Jiří Šlégr.
Za poslední ročník, který začal ve Vancouveru a po březnové výměně ho dokončil ve Washingtonu, odehrál chomutovský odchovanec 40 zápasů a nasbíral šest bodů za dva góly a čtyři nahrávky. Celkem má na kontě v NHL 576 startů v základní části s bilancí 149 bodů za 50 branek a 99 asistencí. Dalších 35 utkání a sedm bodů (4+3) přidal v play-off.
„David je komplexní útočník, lídr a profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu našeho týmu na úplně jinou úroveň. Jsme nadšení, že se rozhodl spojit svou budoucnost právě s námi,“ doplnil Šlégr na adresu bývalého hráče Chomutova, jenž má v extralize na kontě 170 duelů a 59 bodů (28+31).
Setkání se starými známými parťáky
„V NHL už to pro mě v posledních letech byla spíš práce, hokej jsem si moc neužíval. Těším se, že tady dostanu víc prostoru, naberu nový impulz a budu se hokejem zase bavit. Obrovským lákadlem a jedním z hlavních důvodů mého příchodu byla také možnost zahrát si znovu s bratry Kašovými, se kterými se známe odmala,“ připomněl Kämpf.
Oba bratři, kteří mají rovněž zkušenosti z NHL, prodloužili loni v polovině února smlouvu s Litvínovem do roku 2027, s klubem ale nyní spojili i svoji další budoucnost a podepsali nové kontrakty ještě na další dvě sezony.
„Prodloužení smluv s Ondrou a Davidem bylo naší absolutní prioritou. Jsou to lídři týmu, rozdíloví hráči a tváře našeho klubu. Jejich hokejové kvality jsou nesporné, což dokazují svými statistikami i vlivem na hru. Jsme nesmírně rádi, že oba věří naší vizi a rozhodli se v Litvínově pokračovat dlouhodobě,“ pochvaloval si Šlégr.
Třicetiletý Ondřej Kaše, jenž je rovněž předloňským světovým šampionem a v sezoně 2021/22 hrál společně s Kämpfem v Torontu, platí za jednoho z nejkreativnějších hráčů extraligy. Za Vervu odehrál včetně baráže poslední sezony 143 utkání a nasbíral 134 bodů (47+87).
„V Litvínově jsem maximálně spokojený. V nové sezoně chceme odčinit loňský ročník a hrát v klidných vodách tabulky. Věřím, že tento tým má velký potenciál. A chci pomoci k tomu, abychom v dalších letech bojovali o nejvyšší příčky,“ uvedl Ondřej Kaše.
Devětadvacetiletý David odehrál za Litvínov rovněž 143 zápasů a nastřádal 114 bodů (40+74). „Rozhodování bylo jednoduché. Mám radost, že můžu pokračovat po boku bráchy a v týmu, který má ambice. Těším se na další sezony a věřím, že společně dokážeme velké věci,“ prohlásil David Kaše.