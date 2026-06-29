Gudas se vrací na Floridu. Anaheim svého kapitána vyměnil za Greera

Anaheim hledá nového kapitána. Toho současného, českého obránce Radka Gudase, totiž Ducks vyměnili za kanadského útočníka A. J. Greera. Šestatřicetiletý bek, kterému v Anaheimu po sezoně skončila smlouva, by se měl vrátit na Floridu. Ve středu se ale může stát takzvaným nechráněným volným hráčem.
Gudas působil na Floridě v letech 2020 až 2023 a v poslední sezoně pomohl týmu k postupu do finále Stanley Cupu, v němž Panteři prohráli s Vegas. Následně pražský rodák zamířil do Anaheimu, kde se před dvěma lety stal kapitánem.
„Radko Gudas vedl náš klub v posledních dvou sezonách srdcem i duší a zároveň měl velký přínos pro naši komunitu,“ uvedl generální manažer Ducks Pat Verbeek a popřál důraznému obránci hodně úspěchu v budoucnosti.
Zatímco v Gudasově případě tak již Anaheim nepočítal s novou smlouvou, s Greerem se chce na spolupráci rychle dohodnout. I devětadvacetiletý útočník se totiž stane 1. července nechráněným volným hráčem, a může tak podepsat smlouvu s jakýmkoliv týmem. Stejně je na tom i Gudas.
Mistr světa z roku 2024 Gudas v poslední sezoně odehrál za Anaheim v základní části 56 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal jedenáct asistencí. V play-off nastoupil jen jednou. Účastník únorových olympijských her v Miláně v březnu zranil kapitána Toronta Austona Matthewse, jenž následně musel na operaci s kolenem a předčasně pro něj skončila sezona. Gudas dostal za faul kolenem trest na pět utkání.
Gudas doposud v NHL odehrál v průběhu 14 sezon 885 zápasů, v nichž vstřelil 42 branek a přidal 169 asistencí. Dalších deset bodů přidal v 58 utkáních play-off. Vedle Anaheimu a Floridy oblékal dres Washingtonu, Philadeplhie a Tampy, která jej v roce 2010 draftovala.