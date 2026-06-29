Hokej

Gudas se vrací na Floridu. Anaheim svého kapitána vyměnil za Greera


29. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Anaheim hledá nového kapitána. Toho současného, českého obránce Radka Gudase, totiž Ducks vyměnili za kanadského útočníka A. J. Greera. Šestatřicetiletý bek, kterému v Anaheimu po sezoně skončila smlouva, by se měl vrátit na Floridu. Ve středu se ale může stát takzvaným nechráněným volným hráčem.

Gudas působil na Floridě v letech 2020 až 2023 a v poslední sezoně pomohl týmu k postupu do finále Stanley Cupu, v němž Panteři prohráli s Vegas. Následně pražský rodák zamířil do Anaheimu, kde se před dvěma lety stal kapitánem.

„Radko Gudas vedl náš klub v posledních dvou sezonách srdcem i duší a zároveň měl velký přínos pro naši komunitu,“ uvedl generální manažer Ducks Pat Verbeek a popřál důraznému obránci hodně úspěchu v budoucnosti.

Zatímco v Gudasově případě tak již Anaheim nepočítal s novou smlouvou, s Greerem se chce na spolupráci rychle dohodnout. I devětadvacetiletý útočník se totiž stane 1. července nechráněným volným hráčem, a může tak podepsat smlouvu s jakýmkoliv týmem. Stejně je na tom i Gudas.

Mistr světa z roku 2024 Gudas v poslední sezoně odehrál za Anaheim v základní části 56 utkání, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal jedenáct asistencí. V play-off nastoupil jen jednou. Účastník únorových olympijských her v Miláně v březnu zranil kapitána Toronta Austona Matthewse, jenž následně musel na operaci s kolenem a předčasně pro něj skončila sezona. Gudas dostal za faul kolenem trest na pět utkání.

Gudas doposud v NHL odehrál v průběhu 14 sezon 885 zápasů, v nichž vstřelil 42 branek a přidal 169 asistencí. Dalších deset bodů přidal v 58 utkáních play-off. Vedle Anaheimu a Floridy oblékal dres Washingtonu, Philadeplhie a Tampy, která jej v roce 2010 draftovala.

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