Hokej

SESTŘIHFinové v derby deklasovali Švédy a ovládli poslední turnaj EHT


10. 5. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Sestřih utkání Švédsko – Finsko
Zdroj: ČT sport

Souboj severských rivalů vyzněl jednoznačně v prospěch výběru Suomi. Finové uštědřili Švédům na závěr Švédských her debakl 5:1 a triumfovali na závěrečném turnaji Euro Hockey Tour. Dvěma góly zazářil Patrik Puistola. Český tým skončil v Ängelholmu třetí, v celém ročníku EHT bral druhé místo za vítězným Švédskem.

Finům se ideálně vydařil vstup do utkání. Do vedení se dostali již po 38 sekundách, když Barkov našel volného Heinolu, který překonal brankáře Söderbloma. V osmé minutě vyrovnal povedenou střelou Brännström, ale poté, co Švédové nevyužili první přesilovou hru v utkání, získali hosté ještě v první třetině vedení zpět. V 19. minutě se po individuální akci prosadil Puistola.

Útočník švédské Frölundy pak skóroval ještě v 29. minutě po rychlém protiútoku. Švédové vyslali na brankáře Annunena v první i ve druhé třetině shodně jen čtyři střely, Finové nebyli ve druhé části výrazně aktivnější, přesto své vedení navýšili. V přesilovce skóroval Hämeenaho.

Pokud Švédové pomýšleli na možný obrat, reálnou šanci jim sebral ve 44. minutě Päkkilä. Puistola poté mohl korunovat své vydařené vystoupení při trestném střílení, potřetí však Söderbloma nepřekonal a hattrick si tak nepřipsal.

Výsledky Švédských hokejových her v Ängelholmu

Česko – Švýcarsko 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 36. Mandát (Cibulka, M. Kaut) – 5. Knak (Jäger, Riat), 6. P. Suter (Andrighetto, Malgin), 33. Biasca (Ch. Bertschy, Rochette), 54. Andrighetto (Malgin, Kukan), 55. Malgin (P. Suter, Egli), 58. Ch. Bertschy (Rochette).
Rozhodčí: Folkstrand, Österberg – Hanning, Strömberg (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:3. Využití: 1:2. Diváci: 1591.

Česko: Kváča – Hovorka, Cibulka, Alscher, Ticháček, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta – Mandát, Černoch, O. Beránek – M. Kaut, Melovský, D. Kubalík – P. Sikora, M. Kovařčík, R. Pavlík – Klapka, K. Reichel, Kunc. Trenér: Rulík.

Švýcarsko: Aeschlimann – Egli, Berni, Marti, Kukan, Chanton, Frick, Heldner, Seiler – P. Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Ch. Bertschy, Rochette, Biasca – Moy, Baechler, Frehner. Trenér: Cadieux.

Švédsko – Finsko 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Brännström (Öhgren) – 1. Heinola (Barkov, Vaakanainen), 19. Puistola (Hämeenaho, Heinola), 29. Puistola (Aatu Räty, Hämeenaho), 39. Hämeenaho (Puistola, Kuokkanen), 44. Päkkilä (Mäenalanen, Päivärinta).
Rozhodčí: Lemelin (USA), Ruprecht (Švýc.) – Lundgren, Svensson (oba Švéd.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 6250.

Švédsko: Söderblom – Hägg, Heed, E. Brännström, J. Larsson, S. Boumedienne, J. Persson – Öhgren, J. Berglund, A. Petersson – Frondell, Henriksson, Holmström – Heineman, Asplund, L. Karlsson – Hedqvist, J. de la Rose, Silfverberg. Trenér: Hallam.

Finsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Saarijärvi, M. Lehtonen, Määtä, M. Seppälä, Vilén – Aku Räty, Barkov, Manninen – Puljujärvi, Lundell, Kuokkanen – Hämeenaho, Aatu, Puistola – Erholtz, Päivärinta, Maenalanen. Trenér: Pennanen.

