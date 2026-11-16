Mistrovství světa žen v Dánsku ovládly hokejistky Spojených států. Američanky ve finále přehrály Kanaďanky po obratu 6:2 a zopakovaly loňský triumf. Bronz braly Švédky po výhře 2:1 po samostatných nájezdech nad Finkami.
Kanadské hokejistky tak promarnily příležitost získat zlato po dvou letech a oplatit osudovým soupeřkám smolnou porážku z loňska, kdy podlehly až v prodloužení.
Kanaďanky v souboji zámořských rivalek sice vedly po zásahu Sarah Fillierové, ale k výsledkové otočce zavelela kapitánka USA a hrající legenda Hilary Knightová. V klíčové druhé třetině pak Američanky odskočily do dvoubrankového náskoku, který pak ještě navýšily. Nejprve skóre překlopila Kelly Panneková a Knightová upravila v přesilové hře už na 3:1.
Začátek třetí třetiny se nesl v divokém duchu, když na další dvě americké trefy znovu Pannekové a Lacey Edenové ještě zareagovala další autorka dvou branek Fillierová, přičemž všechny tři trefy padly během dvou minut. Hayley Scamurraová se ale v závěru ještě trefila do prázdné brány a vítězky přidaly třetí zlato z posledních čtyř turnajů.
Severské týmy z Evropy na sebe v Dánsku narazily již ve skupině a z výhry 4:1 se radovaly Švédky. V zápase o bronz v polovině základní hrací doby nastřelila Švédka Nylénová-Perssonová tyč, jako první se pak gólově prosadily Finky. V 37. minutě v přesilové hře střelu Holopainenové tečovala Karvinenová a otevřela skóre.
Švédky byly ve třetí třetině výrazně střelecky aktivnější a v početní výhodě se jim zásluhou Ljungblomové podařilo vyrovnat. Další gól již v základní hrací době nepadl a ani jeden z týmů se neprosadil ani v desetiminutovém prodloužení. O držitelkách bronzových medailí tak rozhodly nájezdy. Na švédské straně uspěly Grillforsová a Svenssonová, na finské jen Tulusová. Finky tak nenavázaly na třetí místa z předešlých dvou let.
Výsledky mistrovství světa hokejistek v Dánsku
Výsledky mistrovství světa hokejistek v Dánsku
Finále: USA – Kanada 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Branky: 17. a 38. Knightová, 32. a 42. Panneková, 43. Edenová, 57. Scamurraová – 12. a 44. Fillierová.
O 3. místo: Švédsko – Finsko 2:1 po sam. náj. (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 54. Ljungblomová, rozhodující nájezd Svenssonová – 37. Karvinenová.