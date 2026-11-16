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Hokej bez červené: Bude Česko následovat Kanadu při organizování MS bez Ruska?


před 6 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Mezinárodní hokejová federace oznámila, že ruská reprezentace do 20 let se nemůže zúčastnit mistrovství světa juniorů v Kanadě na přelomu roku kvůli zamítavému postoji a omezením ze strany kanadské vlády. Jak bude postupovat Česko v souvislosti s lednovým turnajem žen do 18 let v Ostravě? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také vystoupení české reprezentace na světovém šampionátu žen. V pořadí 202. díl připravil a uvádí Petr Musil z webu ctsport.cz.

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Zdroj fotky: CNC / Profimedia / Michal Beránek.

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