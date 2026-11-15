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Obhájkyně zlata Američanky jsou ve finále MS hokejistek, utkají se s Kanadou


15. 11. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Jednoznačným výsledkem 5:0 porazily hokejistky Spojených států amerických v semifinále mistrovství světa Finsko a jedna výhra je dělí od obhajoby loňského zlata. Jejich soupeřem pro pondělní finále bude Kanada, která vyřadila Švédsko 3:0.

Favorizované Američanky nastřílely Finsku všechny branky do druhé přestávky. Po první třetině vedly olympijské šampionky 2:0 díky zásahům Kelly Pannekové a Alexandry Carpenterové a odpor Finska definitivně zlomily tři trefy v úseku od 34. do 36. minuty. Během půldruhé minuty se postupně trefily Caroline Harveyová, Lacey Edenová a sedmatřicetiletá kapitánka Hilary Knightová.

Obránkyně Harveyová potvrdila pozici nejproduktivnější hráčky turnaje, na kontě má 15 bodů za šest gólů a devět asistencí. Američanky postoupily do finále i na 25. mistrovství světa a jsou jedinou zemí, která v souboji o zlato od úvodního MS v roce 1990 nechyběla.

Kanaďanky se utkaly se Švédskem již v základní skupině a vyhrály 5:1. Dnes se poprvé prosadily ve 28. minutě: Sarah Fillierová po devíti sekundách využila první přesilovou hru a připsala si čtvrtý gól na turnaji. Druhou branku přidala v 33. minutě Sarah Wozniewiczová, poslední slovo měla ve třetí části Emma Maltaisová, která také skórovala na MS počtvrté. Druhé čisté konto na turnaji udržela Ann-Renée Desbiensová.

Mistrovství světa hokejistek v Herningu – semifinále:

USA – Finsko 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Branky: 7. Panneková, 17. Carpenterová, 34. Harveyová, 35. Edenová, 36. Knightová.

Kanada – Švédsko 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky: 28. Fillierová, 33. Wozniewiczová, 49. Maltaisová.

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