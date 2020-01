Uzavření extraligy? V rozehrané sezoně by to bylo nemravné a nešťastné, shodují se odborníci

Téma potenciálního uzavření extraligy dostalo další rozměr po zveřejnění referenda České asociace hráčů (CAIHP). V ní se extraligoví hokejisté většinově vyjádřili proti zamýšlené změně současného formátu nejvyšší soutěže.

Proti uzavření extraligy je 92 % hráčů. "Já si myslím, že se tohle procento asi dalo očekávat. Hráči už mají situaci trochu načtenou. Jednoznačně to ukazuje na to, co si o tom myslí. Že by se snížil objem financí do extraligy, to znamená, že by určitě byli poškozeni, někteří z nich by byli nuceni hledat nová angažmá, možná i v zahraničí," prohlásil v České televizi v pořadu 90' ČT24 ředitel extraligy Josef Řezníček.

Nabízí se také pohled na sportovní stránku problému. "Myslím si, že u řady hráčů převažuje sportovní část. To znamená, v tuhle chvíli sáhnout do rozehrané sezony, to je něco tak nemravného, že to každý sportovec cítí jako podraz na sebe, soupeře, diváky i fanoušky. Takže si myslím, že vzbouření je opravdu z větší části způsobeno tím, že se hráčům nelíbí, že by měla sezona najednou být jinak," uvedl šéfredaktor redakce sportu a komentátor ČT sport Michal Dusík.