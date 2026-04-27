Sedlák se nenechal vyprovokovat a pak rozhodl. Vyhráli jsme jako tým, podtrhl

Pardubický kapitán Lukáš Sedlák rozhodl 76 sekund před koncem o vítězství Dynama nad Třincem 2:1. Východočeši díky jeho trefě vyhráli pátý zápas finálové série a ujali se v ní vedení 3:2. Pardubičtí měli jasnou střeleckou převahu a Sedlák po utkání řekl, že řada šancí v průběhu duelu jeho tým nakopla.
„Měl jsem štěstí, že se to ke mně odrazilo. Mohl tam být kdokoliv jiný, nebo se puk mohl odrazit na druhou stranu. Myslím, že nikdo neřeší, kdo ten gól dal. Vyhráli jsme jako tým 2:1 a jdeme do dalšího zápasu,“ uvedl Sedlák.
Pardubický kapitán zatím zaznamenal v každém utkání finále dva kanadské body a vstřelil už čtyři góly. „Je úplně jedno, jestli góly dávám já nebo někdo jiný. Potřebujeme dát prostě více branek než soupeř. Je dobře, že jsme to nezabalili a hráli až do konce. Nakonec to tam padlo,“ podotkl Sedlák.
Východočeši měli střeleckou převahu (32:14), ale před Sedlákovým gólem se prosadili jen jednou, když Jáchym Kondelík už ve 3. minutě využil přesilovku.
„Tyto situace vás vždy nakopnou a dostanou do hry. Cítíte, že šance máte, vytvoříte si další a pak je třeba proměníte. Vždy je důležité mít nějaké šance. Tomu týmu to moc pomáhá. Věřil jsem, že druhý gól dnes dáme my,“ řekl kapitán Dynama.
„Měl jsem taky dobrou šanci v přesilovce, tam už jsem měl dát gól. Kdybychom dali gól z každé šance, tak je to krásné, ale tak to samozřejmě není. Musíte pracovat dál a počkat na moment, kdy to proměníte. Samozřejmě ještě potom chyběla minuta a půl. Trochu nervózní jsem ještě byl. Jsem rád, že jsme to pak uválčili,“ doplnil Sedlák.
Sedlák: Nejsem blázen
Ještě za stavu 1:1 se dostal do situace, kdy se zdálo, že ho třinecký útočník Patrik Hrehorčák zve na pěstní souboj.
„Nejsem blázen, abych se čtyři minuty před koncem zápasu s někým pral. Já chci být na ledě. On to shodil, ale nevím, byl to klasický souboj. Snažil se mě vyprovokovat, abych si šel sednout na trestnou lavici. Není mi asi dvacet, abych něco takového udělal. Nebo doufám, že už jsem tak zkušený, že bych to v takovém utkání neudělal,“ prohlásil Sedlák.