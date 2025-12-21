Hokejová extraliga

Ve 32. kole hokejové extraligy se střetává i devátá Olomouc s posledním Litvínovem. Verva dokázala v posledním utkání překvapit pražskou Spartu, Hanáci zase obrali o body Pardubice. Kdo získá třetí vítězství v řadě? Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Sparta podlehla Vítkovicím a přišla o vedení v tabulce

Spartě stačilo na úvodní branku jen 66 vteřin, kdy Kousal překonal střelou mezi betony Hrachovinu. Vítkovice se vrátily do hry v deváté minutě v přesilové hře, kdy Nellis vyzrál na Kováře. Před koncem úvodní části hosté z další početní výhody dokonali obrat, když Kalus dorazil Kňažkovu střelu.

Rovněž start druhé třetiny Pražanům vyšel a 90 sekund po jejím začátku se na Vítkovice dotáhli. Hosté odpověděli za 55 vteřin, brankostroj pokračoval a za 33 sekund sparťanský kapitán Chlapík vyrovnal.

Ve 32. minutě Nellis chtěl nahrát spoluhráči, místo toho se však od sparťana Špačka odrazil puk za Kovářova záda. V 51. minutě tým trenéra Varadi odskočil domácím na rozdíl dvou gólů a konečný výsledek stanovil prvním gólem a zároveň bodem v sezoně Šír při hře domácích bez brankáře.

Frodl má třetí nulu v sezoně, vychytal Mladou Boleslav

Charakter vyrovnaného duelu přetočili po první přestávce na svoji stranu hosté z Karlových Varů. Boleslav šla v oslabení do protiútoku, ztratila puk a z následného brejku se tvrdou střelou prosadil obránce Myšák.

I ve třetí třetině platila na neplodnou koncovku domácích pevná a důrazná obrana Varů, která hájila těsné jednobrankové vedení. Malé okénko v ní našel Klepiš, po jehož akci zazvonila tyč Frodlovy branky. Rozdíl v efektivitě se projevil v 52. minutě.

Nejprve Lintuniemi neprostřelil vyborného Frodla, krátce poté se proháčkoval do útočného pásma Černoch a jeho přihrávku na Šťastného srazil Gewiese za záda bezmocného Furcha. V power play zakončil přesnou střelou do prázdné branky přes celé hřiště bývalý hráč Bruslařů Šťastný. Boleslav padla popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstala předposlední.

Výsledky 32. kola hokejové extraligy

Sparta – Vítkovice 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. P. Kousal (M. Špaček, Řepík), 22. Horák (Krejčík, Irving), 23. Chlapík (Krejčík, Horák) – 9. Nellis (Hrivík, Kňažko), 17. Kalus (Kňažko, Yetman), 23. Yetman, 32. Nellis (Kalus), 50. Lednický (M. Přibyl), 57. Šír. Rozhodčí: Hribik, Zeliska – Štěpánek, Ondráček. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:3. Diváci: 15 122.

Mladá Boleslav – Karlovy Vary 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Myšák (Jones, Egle), 52. Černoch, 58. Šťastný. Rozhodčí: Šír, Gebauer – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 3390.

Liberec – Kladno 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Lenc (Zeman), 14. A. Musil (A. Najman), 15. F. Jansa (Zeman, Hanousek), 32. A. Najman (Ahac, A. Musil) – 60. Lisler (Audette). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 6948.

Plzeň – Pardubice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. V. Petman (Teplý, Šalda) – 19. Tourigny (Čerešňák, Sobotka), 52. Sedlák (Červenka). Rozhodčí: Sýkora, Květoň – Brejcha, Thuma. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 6935.

