Švýcarsku se zatím na Českých hrách nedaří. Po vysoké porážce 1:8 se Švédy v Jönköpingu museli Švýcaři skousnout další prohru, tentokrát v Českých Budějovicích 3:5 s Finy. Seveřané, kteří na úvod turnaje podlehli českému týmu 2:3, vedli po polovině zápasu už o pět gólů. Přímý přenos utkání Česko – Švédsko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 15:30.
První výraznější zákrok si připsal finský gólman Larmi po Chantonově zakončení. Následovala přesilovka Švýcarů, při níž vychytal i Thürkaufa. Švýcaři pak měli další šance, úvodní dějství vyhráli na střely na branku 9:4, jenže v cestě jim stál pozorný Larmi. A Finové jim dali lekci z produktivity, když jejich první větší příležitost proměnil v 18. minutě Puistola. Uběhlo navíc jen 48 sekund a z dorážky zvýšil Aku Räty.
Ve 24. minutě pak chyboval za vlastní brankou Loeffel, jehož obral o puk Ojantakanen, našel před brankovištěm volného Päivärintu a ten si pohrál s gólmanem Charlinem. Rochette mohl vzápětí snížit, Larmi se svou lapačkou byl však znovu proti. Ve 27. minutě Ojantakanen ukázal důraz před brankovištěm, prostřelil Charlina mezi betony a poslal ho tím zároveň na střídačku, zbytek utkání dochytal Pasche.
O čistý štít ho už ve 33. minutě připravil Kuokkanen, jenž se při přesilovce prosadil parádní ranou zápěstím z kruhu pro vhazování. Teprve až ve 39. minutě se dostali ke slovu i Švýcaři, když snížili rovněž v početní výhodě zásluhou Jägerovy dorážky.
Do třetí části vletěli úřadující vicemistři světa, kteří hostí letošní šampionát, dvěma rychlými góly, které vstřelili Moy a bruslí tečující Heldner. I když tím vývoj zdramatizovali, na kontaktní zásah už ve zbývajícím čase nedosáhli. Nepovedlo se jim to ani při dlouhé závěrečné hře bez gólmana. Švýcaři budou v neděli od 16:00 posledním soupeřem českého týmu.
Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích (součást Euro Hockey Tour)
Švýcarsko – Finsko 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
Branky a nahrávky: 39. Jäger (Riat, Thürkauf), 41. Moy, 42. Heldner (Malgin) – 18. Puistola (Aatu Räty, Mäenalanen), 18. Aku Räty (Manninen, Riikola), 24. Päivärinta (Ojantakanen), 27. Ojantakanen (Päkkilä, Päivärinta), 33. Kuokkanen (Heinola).
Rozhodčí: Mejzlík, Šír – Lederer, Axman (všichni ČR). Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 3995.
Švýcarsko: Charlin (27. Pasche) – Kukan, Marti, Egli, Berni, Loeffel, Geisser, Heldner, Chanton – Suter, Malgin, Rohrbach – Riat, Thürkauf, Rochette – Moy, Jäger, Hofmann – Baechler, Senteler, Meyer. Trenér: Cadieux.
Finsko: Larmi – Vilén, Heinola, Saarijärvi, Riikola, Kukkonen, M. Seppälä, Kokkonen, Hatakka – Aku Räty, Manninen, Kuokkanen – Puistola, Aatu Räty, Mäenalanen – Merelä, Björninen, Puhakka – Ojantakanen, Päivärinta, Päkkilä. Trenér: Pennanen.