Martin Nečas svým 29. gólem v sezoně NHL neodvrátil prohru Colorada 3:4 s Edmontonem. David Pastrňák v prodloužení duelu s Los Angeles připravil branku Bostonu na konečných 2:1. Z vítězství se radovali také brankáři Jakub Dobeš a Lukáš Dostál.
SESTŘIHPastrňák připravil vítězný gól, Nečasova trefa na výhru nestačila
Nečas si v 16. minutě v přesilové hře našel odražený puk a přesnou ranou na bližší tyč prostřelil roj těl v předbrankovém prostoru. Český forvard se prosadil po jednozápasové odmlce a v osmém zápase po olympijské pauze zaznamenal už 15. bod.
Coloradu jeho trefa na výhru nestačila, Avalanche ale dál vládnou celé NHL. Edmonton se po výhře, pod kterou se dvěma góly podepsal Ryan Nugent-Hopkins, posunul v Západní konferenci na šesté místo.
„Nechtěli jsme jim dát ani milimetr prostoru zadarmo a od našeho stylu jsme neupustili, ani když jsme prohrávali. Tvrdě jsme pracovali a v závěru se nám to vyplatilo,“ konstatoval Nugent-Hopkins.
Coloradu zápas výrazně zkomplikovalo vyloučení Nathana MacKinnona, který v závěru druhé třetiny tvrdě najel do brankáře Connora Ingrama a po nešetrném zákroku ho rozhodčí poslali do šatny.
„Velkou část zápasu jsme hráli jen v deseti útočnících a na konci se to asi projevilo. I po inkasované brance (od Connora McDavida v polovině poslední třetiny) jsme chtěli alespoň srovnat, ale i přes dobrý tlak se nám to nepodařilo,“ řekl útočník Colorada Nazem Kadri.
Boston drží poslední postupovou pozici ve Východní konferenci
Po těsné výhře nad Los Angeles mají Bruins stále dvoubodový náskok na dotírající Columbus. Pastrňák k tomu přispěl po 39 sekundách prodloužení, kdy po jeho asistenci skóroval Charlie McAvoy, a připsal si 76. bod v aktuálním ročníku. Stále o jeden zaostává za nejproduktivnějším Čechem v soutěži Nečasem.
„Pasta to skvěle přečetl. Natáhl na sebe dva hráče a rychlou přihrávkou mě skvěle uvolnil. Mně už pak stačilo v samostatném úniku překonat brankáře,“ popsal vítěznou akci McAvoy.
Americký obránce přitom do prodloužení vůbec nemusel naskočit. Ve druhé třetině po zásahu do obličeje přišel o několik zubů. „Myslel jsem si, že se nevrátí. Už v listopadu musel kvůli zásahu pukem na operaci a teď to schytal znovu. Není to pro něj jednoduchý rok,“ řekl trenér Bruins Marco Sturm.
Dostál prožil „poklidný zápas“
Dostál v duelu Anaheimu ve Winnipegu příliš práce neměl. Jets na něj vyslali pouhých 13 střel a překonali ho jen jednou, v 26. minutě poslal domácí do vedení Morgan Barron. Ducks ale na jeho trefu rázně odpověděli. Za 104 sekund v rozmezí 27. a 29. minuty vstřelili tři góly a prakticky rozhodli o výhře 4:1. Dostál zakončil zápas s úspěšností zákroků 92 procent a radoval se z 26. vítězství v ročníku.
Pouze jednou inkasoval také Dobeš v brance Montrealu. V domácím utkání s Torontem zlikvidoval 17 pokusů a pomohl Canadiens k vítězství 3:1. Za výkon byl Dobeš vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
„Chytal skvěle. Udělali jsme směrem dozadu několik chyb, ale on nás vždycky podržel. Jeho zákroky nám dodaly sebevědomí a nastartovaly nás v cestě za vítězstvím,“ řekl střelec vítězné branky Montrealu Phillip Danault.
Výsledky NHL
Boston – Los Angeles 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 49. Lohrei, 61. McAvoy (Pastrňák) – 54. Doughty. Střely na branku: 24:15. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy, 2. Swayman (oba Boston), 3. Kuemper (Los Angeles).
Buffalo – San Jose 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Branky: 5., 41. a 58. Quinn, 6. Tuch, 25. Malenstyn, 29. Zucker – 13. Celebrini, 40. Sherwood, 47. Wennberg. Střely na branku: 26:20. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Quinn, 2. Zucker, 3. Malenstyn (všichni Buffalo).
Tampa Bay – Columbus 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Branky: 14. Goncalves, 37. Moser – 27. a 45. Garland, 26. Provorov, 32. Marčenko, 56. Fabbro. Střely na branku: 18:31. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Garland, 2. Werenski (oba Columbus), 3. Moser (Tampa Bay).
Florida – Detroit 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Branky: 59. a 60. Verhaeghe, 10. Hinostroza, 46. Mikkola – 24. P. Kane, 33. Faulk, 47. Kasper. Střely na branku: 28:28. Diváci: 19 528. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Hinostroza (oba Florida), 3. Faulk (Detroit).
Carolina – Pittsburgh 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 3:2 – 0:0)
Branky: 8. Stankoven, 43. Jankowski, 44. Jarvis, 52. Nikišin, rozhodující sam. nájezd Blake – 32. a 60. Rust, 20. Mantha, 58. Acciari. Střely na branku: 43:28. Diváci: 18 569. Hvězdy zápasu: 1. Nikišin, 2. Jarvis, 3. Stankoven (všichni Carolina).
Montreal – Toronto 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Branky: 5. O. Kapanen, 15. Danault, 60. J. Evans – 35. Nylander. Střely na branku: 33:18. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jednu branku z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 94,4 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Evans, 2. O. Kapanen, 3. Dobeš (všichni Montreal).
NY Rangers – Calgary 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Branky: 18., 37. a 58. Lafrenière, 31. Sheary. Střely na branku: 29:21. Diváci: 16 669. Hvězdy zápasu: 1. Lafranière, 2. Quick (oba NY Rangers), 3. Perreault (Calgary).
St. Louis – NY Islanders 3:4 v prodl. (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1)
Branky: 5. Broberg, 30. Holloway, 31. Snuggerud – 38. Pageau, 46. Ritchie, 47. Horvat, 63. Barzal. Střely na branku: 23:49. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Ritchie (NY Islanders), 2. Snuggerud (St. Louis), 3. Barzal (NY Islanders).
Dallas – Vegas 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky: 31. Bäck, 35. Benn - 22. Eichel. Střely na branku: 16:26. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Benn, 3. Blackwell (všichni Dallas).
Minnesota – Utah 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Branky: 15. Kaprizov, 29. Boldy, 43. Brink, 47. Jurov, 59. Hartman. Střely na branku: 30:25. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval pět branek z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta. Diváci: 18 078. Hvězdy zápasu: 1. Faber, 2. Boldy, 3. Tarasenko (všichni Minnesota).
Winnipeg – Anaheim 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky: 26. M. Barron – 27. Washe (Gudas), 27. Poehling, 29. Killorn, 60. LaCombe. Střely na branku: 13:34. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jednu branku z 13 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 13.249. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Poehling (oba Ananeim), 3. Barron (Winnipeg).
Seattle – Nashville 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Branky: 3. Kakko, 10. Beniers – 25. Jost, 31. R. Schaefer, 35. Ufko, 60. Stamkos. Střely na branku: 45:27. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Ufko (Nashville), 2. Beniers (Seattle), 3. Saros (Nashville).
Colorado – Edmonton 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)
Branky: 1. Colton, 16. Nečas, 48. Ničuškin – 9. a 25. Nugent-Hopkins, 20. Roslovic, 50. McDavid. Střely na branku: 29:24. Diváci: 18 112. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Nugent-Hopkins, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).