Přímo na letišti v Praze Ruzyni se sešla evropská část juniorské hokejové reprezentace. Odtud zamíří do dějiště letošního mistrovství světa. Po příletu do USA se k týmu připojí zámořské posily a v pátek už český výběr čeká první trénink. Kouč Patrik Augusta si hlavně přeje, aby hráči dorazili zdraví.
Máme sílu, říká před MS dvacítek Augusta
„Ve čtvrtek nás čeká brzké vstávání. Vstaneme ve tři a už ve čtyři ráno máme check-in na letišti, ale je to, jak to je, prostě to musíme zvládnout,“ podotkl Augusta.
„Věříme, že úplně kompletní budeme zítra večer. Dva hráči mají dorazit kolem desáté jedenácté večer. Já hlavně doufám, že všichni budou zdraví. A dvanáctého dopoledne máme první trénink,“ dodal Augusta.
Zdravotní komplikace už složení týmu v posledních dnech ovlivnily, když nestihl doléčit zranění brankář Jakub Milota. „Mluvil jsem s ním po telefonu, ještě mi potom psal i zprávu, byl z toho hodně zklamaný. Těšil se na to, protože měl už tu zkušenost z loňska, pracoval na tom celý rok… Ale i to se bohužel ve sportu stává, to zranění ho nepustí do hry. Takže jsme vzali Ondřeje Štěbetáka. Jsme kompletní a jedeme se chystat na mistrovství světa,“ prohlásil kouč.
Plány ohledně brankářů mu to nijak zvlášť nenarušilo, neboť počítal, že i taková možnost může nastat. „My jsme počítali i s touto variantou. Měli jsme připravené různé varianty a pro tohle jsme se rozhodli,“ řekl trenér.
Časový posun a tréninky
Pozitivní byl naopak výsledek u posunutí zkoušky Václava Nestrašila, u něhož hrozilo, že se bude muset připojit o trochu později. „Komunikoval jsem s jeho agentem a přes jeho trenéra si to údajně přesunul. Takže by se měl připojit přesně tak, jak jsme chtěli,“ ujistil šestapadesátiletý Augusta.
V nejbližších dnech plánuje s mužstvem intenzivní přípravu. „Na 12. prosince jsme naplánovali jen jeden trénink, protože to budeme mít ještě takové rozházené a hráči z Evropy budou vstřebávat časový posun. Pak půjdeme dva dny dvoufázově. S tím, že odpoledne budeme dělat hlavně přesilovky a oslabení,“ naznačil, jak se bude tým vyrovnávat s časovým posunem.
„Pak znovu máme jeden den jednofázový, tam bychom chtěli odpoledne udělat nějaký teambuilding, ale uvidíme až na místě, co bude možné, má tam být asi minus dvacet. Pak bude zase následovat dvoudenní mikrocyklus dvoufázových tréninků," doplnil Augusta.
Dva přípravné zápasy
Pak už přijdou na řadu i přípravné zápasy. „Máme 19. prosince Lotyše a 22. prosince Slováky. Teď ale ještě minimálně šest dnů to bude i kondičně zaměřené. Chceme hráče dobře připravit, protože potom, jakmile to začne, tak to půjde hrozně rychle po sobě a budou to náročné zápasy,“ ví Augusta.
Podle prognóz má k dispozici ještě o něco silnější mužstvo než před rokem, kdy Češi vybojovali bronz a na vrcholné akci sezony získali medaili potřetí za sebou.
„Pracujeme ale pořád stejně. Chceme sebevědomý tým. A chceme, aby ti hráči šli do každého utkání s tím, že ho chtějí vyhrát, ale aby se nebáli toho, že ho můžou prohrát. Tihle kluci už tu zkušenost mají a já se těším na práci s nimi,“ uvedl Augusta.
„Těch prognóz se nezříkám, myslím, že nějakou sílu máme, ale i podle těch prognóz patříme k pěti top týmům, které budou bojovat o medaile. A na každém mistrovství světa, na které jedete, chcete uspět. Nejedete tam s tím, že se chcete jen zúčastnit. Věřím, že kluci podají takový výkon, abychom byli po tom posledním odehraném zápase úspěšní,“ řekl Augusta.