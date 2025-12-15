Velký večer pro Jakuba Dobeše. Český gólman byl NHL vyhlášen první hvězdou zápasu poté, co sedmadvaceti zákroky pomohl Montrealu k vítězství 4:1 nad Edmontonem. Z výhry se radoval také Karel Vejmelka, jehož Utah porazil Pittsburgh 5:4 v prodloužení.
Dobešův skvělý večer: 27 zákroků a první hvězda utkání
Dobeš nastoupil od první minuty po dvou zápasech a proti Edmontonu od začátku patřil k hlavním postavám svého týmu. Hvězdy soupeře na něj dlouho nemohly vyzrát a jediný gól nakonec vstřelily až v 53. minutě, kdy na 1:3 snížil Zach Hyman. Více už Edmonton nestihl. Naopak domácí Canadiens v závěru přidali uklidňující čtvrtou branku a došli si pro vítězství.
Zápas se pro domácí zlomil po osmi minutách, protože přežili dvě minuty dlouhou přesilovou hru Edmontonu pět na tři. Dobeš si během dvojnásobného oslabení připsal pět zákroků a pomohl udržet bezbrankový stav. „Snažil jsem se předjímat, co by mohli udělat, a oni to nakonec i udělali. Nebylo to ale pouze o mně, kluci přede mnou mi dost pomohli,“ řekl Dobeš, jenž měl úspěšnost zákroků 96,4 procent.
„Byl v tu chvíli nejlepším hráčem na ledě a pomohl nám, abychom se nastartovali do zbytku zápasu,“ chválil Dobeše za výkon v oslabení obránce Michael Matheson. Čtyřiadvacetiletý brankář odchytal osmnáctý zápas v ročníku a pojedenácté vítězný.
O tři výhry více má Vejmelka a se Scottem Wedgewoodem z Colorada a Jakem Oettingerem z Dallasu vládnou statistikám NHL. Nedělní zápas s Pittsburghem Vejmelkovi ale tolik nevyšel: z šestnácti střel inkasoval čtyřikrát, což byla úspěšnost zákroků 75 procent. Třikrát inkasoval během 16 minut hry, jeho spoluhráči však dokázali stav 0:3 otočit a díky brance Dylana Guenthera vyhráli 5:4 v prodloužení.
Bod za prohru 2:3 po samostatných nájezdech získala Philadelphia s Danielem Vladařem ze zápasu s Carolinou. Vladař zlikvidoval 30 střel, v rozstřelu na něj vyzrál Andrej Svečnikov.
Skvělé období prožívá jeho nedělní soupeř Brandon Bussi. Sedmadvacetiletý brankář Caroliny vychytal devátou výhru v řadě a ve své nováčkovské sezoně má bilanci 11-1. „Cítím se dobře a v brance jsem si jistý. Mám pocit, že když vidím puk, mám dobrou šanci ho chytit,“ řekl.
Povedený debut prožili hlavní aktéři pátečního trejdu mezi Vancouverem a Minnesotou. Quinn Hughes se v dresu Wild uvedl gólem do sítě Bostonu a pomohl k výhře 6:2. David Pastrňák ani Pavel Zacha nebodovali. Gól a asistenci nasbíral při prvním startu po přesunu do Vancouveru Zeev Buium. Naskočil ve druhé obranné dvojici a řídil výhru Canucks 2:1.
Vancouver za svého kapitána Hughese získal vedle Buiuma ještě další dva hráče Marca Rossiho, Liama Öhgrena a volbu v prvním kole draftu. „Bylo to hodně divoké. Ten trejd je velký. Šlo o našeho nejlepšího hráče, jednoho z nejlepších obránců v celé lize. Na druhou stranu si myslím, že jsme za něj dostali slušné hráče, takže tým je teď v nějaké přestavbě a uvidíme, co bude dál,“ řekl útočník David Kämpf.