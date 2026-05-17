Jako na hodně nepovedený budou na šestý zápas druhého kola play-off vzpomínat hokejisté Montrealu. Jakub Dobeš v brance kanadského týmu šestkrát inkasoval a byl vystřídán. Montreal prohrál s Buffalem, za který si pět bodů připsal Rasmus Dahlin, 3:8. O postupujícím rozhodne až sedmý zápas.
Dobeš inkasoval už po půl minutě, kdy ho překonal Dahlin a poslal Buffalo do brzkého vedení. Canadiens ale během deseti minut otočili na 3:1 a vyhnali z branky Alexe Lyona. Sabres střídání v brankovišti probudilo. Ve 14. minutě zásluhou Jasona Zuckera snížili a ve druhé dvacetiminutovce třemi góly otočili skóre. Po padesáti minutách zvýšil už na 6:3 svým druhým přesným zásahem v zápase Jack Quinn a po jeho trefě v přesilové hře Dobeš přenechal místo Jacobu Fowlerovi.
Montreal více než sedm minut před koncem zkusil štěstí v šesti, ale ani tento risk Canadiens nevyšel. Do prázdné branky se trefil Tage Thompson a v závěru ještě využil přesilovou hru Zach Metsa, který uzavřel na konečných 8:3.
„Rozhodla druhá třetina, která nám nevyšla podle představ. Vstupovali jsme do ní s jednobrankovým náskokem, ale soupeř nám v ní utekl. Ve třetí dvacetiminutovce už jsme ztrátu zkoušeli dohnat marně,“ řekl kapitán Canadiens Nick Suzuki.
Hokejisté Sabres se do play-off vrátili po čtrnácti neúspěšných pokusech a nyní jsou jednu výhru od postupu do konferenčního finále. „Je neuvěřitelné, že jsme dnes dokázali vyhrát. Kvůli zápasům, jako je tento, hraju hokej. Každý z nás odehrál svůj nejlepší zápas v play-off,“ chválil spoluhráče kapitán Dahlin.
Buffalo v Montrealu poprvé od roku 1975 dokázalo ve vyřazovací části vyhrát duel, v němž střídalo brankáře. „Odehráli jsme opravdu skvělý zápas. Hráli jsme velmi dobře a udělali jsme všechno pro to, abychom se udrželi v boji o postup,“ dodal Dahlin, jenž se díky gólu a čtyřem asistencím posunul v produktivitě obránců play-off na druhé místo. S bilancí 3+10 ztrácí dva body na Quinna Hughese.
Na třinácti bodech je také zadák Montrealu Lane Hutson, který si v sobotu připsal už jedenáctou asistenci v bojích o Stanley Cup. „Žádnou paniku byste v týmu nenašli. Jsme natěšení na to, že si můžeme zahrát ještě jeden zápas. Máme rádi výzvy, tak jsme si jednu přichystali. Soupeř odehrál skvělé utkání, musíme odpovědět stejně,“ řekl Hutson po vysoké porážce.
Hráči Buffala rozhodli zejména v přesilových hrách, dali v nich čtyři branky. „Byl to trochu chaos, ale na to už jsme si v této sérii zvykli. Věděli jsme, že jsme v první třetině odehráli v přesilovkách dobré pasáže, a to nás možná nakoplo k obratu,“ připustil Quinn, jenž využil dvě početní výhody.
Montreal – Buffalo 3:8 (3:2, 0:3, 0:3)
Branky: 2. A. Xhekaj, 9. Děmidov, 11. J. Evans – 31. a 50. Quinn, 1. Dahlin, 14. Zucker, 21. Benson, 33. K. Helenius, 55. T. Thompson, 58. Metsa. Střely na branku: 22:36. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 49 minut a 58 vteřin, inkasoval šest branek z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Quinn, 3. T. Thompson (všichni Buffalo). Stav série 3:3.