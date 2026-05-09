Jakub Dobeš se při výhře Montrealu 5:1 nad Buffalem blýsknul 28 zákroky, čímž si vysloužil cenu druhé hvězdy utkání. Jeho Canadiens navíc srovnali sérii 2. kola play-off na 1:1. Domácí porážku 2:6 s Vegas naopak utrpěli hokejisté Anaheimu, kde chytá Lukáš Dostál. Český reprezentační gólman po první třetině a třech inkasovaných brankách však střídal. V dresu Golden Knights hattrick a čtyři body nasbíral nejproduktivnější hráč play-off Mitch Marner.
Hráči Montrealu měli do druhého duelu na ledě Sabres skvělý nástup a už po 96 sekundách skóroval Alex Newhook. V 5. minutě navýšil náskok hostů střelou od modré čáry po vyhraném vhazování Mike Matheson.
Necelých pět minut po startu druhé třetiny se podruhé trefil Newhook. Rodáka z Ostravy Dobeše poprvé, ale i naposledy překonalo Buffalo až osmatřicet sekund před koncem druhého dějství, kdy šanci na návrat do zápasu vykřesal u levé tyčky nikým nehlídaný Zach Benson. Více Canadiens domácímu týmu nedovolili, naopak jeho vysokou prohru zpečetily góly Alexandre Carriera a kapitána Nicka Suzukiho do prázdné klece.
Dobeš se stal teprve třetím brankářem Montrealu od roku 1986, jenž při svém prvním startu v play-off – podobně jako Patrick Roy a Carey Price – zaznamenal pět výher. Série 2. kola bojů o Stanleyův pohár ve Východní konferenci se tak do montrealské arény Bell Centre přesune za stavu 1:1.
„Potřebovali jsme do toho dát vše, abychom se po porážce v prvním utkání vrátili do série. A celý tým, jedna pětka vedle druhé, předvedla opravdu skvělý výkon,“ řekl střelec dvou branek Newhook.
Kačeři z Anaheimu se svou brankářskou jedničkou Dostálem zažili před vlastními diváky hororovou první dvacetiminutovku, protože jim hokejisté Golden Knights dali tři góly. Po 66 sekundách se prosadil obránce Shea Theodore, na něj navázal během oslabení Brayden McNabb a svůj střelecký koncert zahájil pět sekund před koncem první třetiny při početní převaze Marner.
Do druhého dějství nastoupili Ducks už bez Dostála, jenž inkasoval třikrát z osmi střel. Nahradil ho finský brankář Ville Husso. Toho devětadvacetiletý Marner překonal ve 30. minutě a první třígólový večer ve vyřazovacích bojích zkompletoval v čase 37:56, kdy poslal Vegas do vedení 5:0. Stal se teprve druhým hráčem v historii klubu, který zaznamenal čistý hattrick.
Hráči Anaheimu se prosadili až ve třetí části, na 2:5 snížili Beckett Sennecke a Chris Kreider. Výhru Golden Knights pečetil do prázdné branky Brett Howden a se šesti trefami se dělí o pozici nejlepšího střelce play-off s Marnerem, Mattem Boldym, Brandonem Hagelem a Loganem Stankovenem.
Tomáš Hertl v sestavě Vegas strávil na ledě zhruba dvanáct minut a jednou vystřelil na branku. V sestavě Ducks nadále chybí zraněný kapitán Radko Gudas.
Výsledky 2. kola play-off NHL
Východní konference - 2. zápas:
Buffalo – Montreal 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky: 40. Benson – 2. a 25. Newhook, 5. Matheson, 44. A. Carrier, 56. Suzuki. Střely na branku: 29:28. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 29 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 96,6 procenta. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Benson (Buffalo). Stav série: 1:1.
Západní konference – 3. zápas:
Anaheim – Vegas 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)
Branky: 47. Sennecke, 56. Kreider – 20., 30. a 38. Marner, 2. Theodore, 13. McNabb, 59. Howden. Střely na branku: 33:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 20 minut, z 8 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 62,5 procenta. Diváci: 16.826. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Theodore, 3. Hart (všichni Vegas). Stav série: 1:2.