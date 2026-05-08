Philadelphia podlehla ve 2. kole play-off NHL doma Carolině 1:4. Flyers v sérii prohrávají 0:3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech sedm utkání a mají na dosah postup do finále Východní konference.
Zápas rozhodly speciální formace. Philadelphie nevyužila žádnou z pěti přesilových her, navíc během jedné inkasovala rozdílový gól. Carolina se v početní převaze prosadila dvakrát.
Philadelphia přitom do zápasu vstoupila dobře. Porter Martone v prvním dějství trefil tyč, sám před gólmanem se octil Alex Bump, ale Frederik Andersen Carolinu podržel. Při další šanci jej na brankové čáře zastoupil Jaccob Slavin.
„Odehráli jsme skvělou první třetinu, byli jsme lepší. A pak už to bylo jen o přesilovkách a oslabeních,“ uvedl trenér Philadelphie Rick Tocchet.
„Ve hře pět na pět jsme dobří. Hráli jsme ale devět oslabení. Je to už druhý zápas po sobě, kdy jsme měli hodně vyloučených hráčů. Nejsme na tohle vybaveni,“ povzdechl si kouč.
Skóre otevřel v 18. minutě Jordan Staal. Kapitán Caroliny se prosadil v přesilové hře z pohotové bekhendové dorážky. V úvodu prostřední třetiny vyrovnal Trevor Zegras, jenž doklepl sražený puk z úhlu do odkryté branky.
Rozhodující akce se zrodila ve 36. minutě, kdy udeřil v oslabení z přečíslení Jalen Chatfield. Náskok zvýšil na začátku třetí třetiny v přesilové hře Andrej Svečnikov střelou bez přípravy z pravého kruhu.
Konečnou podobu výsledku stanovil z úniku Nikolaj Ehlers. „Je to skvělý začátek série. Hrajeme přesně tak, jak jsme chtěli. V takových výkonech musíme pokračovat. Máme na čem stavět,“ radoval se Staal.
V historii NHL otočily sérii z 0:3 jen čtyři kluby. Naposledy se to povedlo Los Angeles v roce 2014. „Nezajímá nás nic jiného než to, abychom vyhráli příští zápas,“ podotkl útočník Philadelphie Christian Dvorak.
„Jakmile vyhrajete jednou, začne tlak narůstat na druhé straně. Víme, že na to máme. Rozhodně se nevzdáváme. Příště uděláme vše, co bude v našich silách, abychom sérii prodloužili,“ doplnil Dvorak.
Výsledek 2. kola play-off NHL
Philadelphia – Carolina 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 23. Zegras – 18. J. Staal, 36. Chatfield, 44. A. Svečnikov, 48. Ehlers. Střely na branku: 19:30. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval čtyři góly z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 86,7 procenta. Diváci: 19 970. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Martinook (oba Carolina), 3. Martone (Philadelphia). Stav série: 0:3.