Jakubu Dobešovi ani celému Montrealu se nepodařil vstup do druhého kola play-off. V prvním utkání podlehl kanadský tým Buffalu 2:4. Více se dařilo Lukáši Dostálovi, jehož Anaheim porazil ve druhém zápasu Vegas 3:1 a srovnal sérii na 1:1.
Dobeš, který hrál stěžejní roli v úspěšném postupovém tažení proti Tampě v předchozí sérii, měl jen dvanáct zákroků. Inkasoval poprvé už v 5. minutě, kdy z první střely Sabres v utkání otevřel skóre Josh Doan. Na jeho trefu pak v početní převaze navázal Ryan McLeod a Buffalo šlo do vedení 2:0.
Rovněž Montreal se prosadil během přesilové hry, kterou čtyřiačtyřicet sekund před koncem první třetiny využil jeho kapitán Nick Suzuki. Jenže Buffalo i nadále prokazovalo vysokou efektivitu při minimu střeleckých pokusů a po gólech Jordana Greenwaye a Bowena Byrama při další výhodě jednoho muže na ledě odskočilo během druhého dějství do trháku 4:1. A to Dobeše ještě opakovaně zachránily tyčky.
Canadiens už jen snížili na 2:4, postaral se o to v 37. minutě třetím gólem v letošních vyřazovacích bojích Kirby Dach. Buffalo, které hraje 2. kolo play-off poprvé od roku 2007, ale do vzájemné série vstoupilo vítězně.
„Sami jsme se střelili do nohy špatným vstupem do utkání, ale nakonec jsme odehráli docela dobrý zápas,“ řekl montrealský kapitán Suzuki. „Teď už zhruba víme, jak by to mohlo vypadat po zbytek série, takže doufám, že se v ní budeme zlepšovat,“ dodal.
Anaheim poslal do vedení ve 32. minutě Beckett Sennecke. Na něj v čase 46:36 navázal Leo Carlsson a tři minuty před koncem zápasu přidal třetí zásah hostujícího celku Jansen Harkins.
O první čisté konto při premiérové účast v play-off pak Dostála, jenž kryl 21 střel, připravil šest sekund před koncem při přesilové hře kapitán Vegas Mark Stone, který tečoval střelu Jacka Eichela.
Tomáš Hertl za Golden Knights odehrál necelých 12 minut, předvedl tři hity a strávil dvě minuty na trestné lavici. Anaheim se i nadále musel obejít bez zraněného obránce Radka Gudase.
Výsledky play-off NHL
Výsledky play-off NHL
Východní konference – 1. zápas:
Buffalo – Montreal 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Branky: 5. Doan, 14. McLeod, 24. Greenway, 30. Byram – 20. Suzuki, 37. K. Dach. Střely na branku: 16:28. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 56:48 minut, z 16 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Benson, 2. McLeod, 3. Greenway (všichni Buffalo).
Západní konference – 2. zápas:
Vegas – Anaheim 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky: 60. Stone – 32. Sennecke, 47. Leo Carlsson, 57. Harkins. Střely na branku: 23:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, z 23 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 95,7 procenta. Diváci: 18 018. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson, 2. Dostál (oba Anaheim), 3. Stone (Vegas). Stav série: 1:1.