Hokej

Dobeš se v Montrealu dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2030


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jakub Dobeš prodloužil v NHL o tři roky smlouvu s Montrealem. Pětadvacetiletý gólman, jenž si výkony v uplynulé sezoně vysloužil nominaci do All Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030. Podpis nového kontraktu oznámil generální manažer klubu Kent Hughes.

Nová smlouva vstoupí v platnost od sezony 2027/28. Dobeš si díky ní vydělá v průměru 5 357 575 dolarů (přes 113 milionů korun).

Výrazně si polepší, protože aktuální dvouletý kontrakt mu zaručuje ročně 965 000 dolarů. Montreal draftoval ostravského rodáka v roce 2020 v pátém kole jako celkově 136. v pořadí.

Dobeš působí v Montrealu třetí sezonu. První rok byl na farmě v Lavalu, ale poté se prosadil do kádru Canadiens v NHL. V posledním ročníku týmu pomohl v základní části k 29 výhrám a v play-off k postupu do finále Východní konference.

V základní části odchytal 43 utkání s průměrem 2,78 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 90,1 procenta. Nováčkům mezi brankáři kraloval v počtu výher, celkově byl mezi gólmany v lize devátý.

V play-off nastoupil do všech 19 zápasů Montrealu a vychytal devět vítězství s průměrem 2,66 inkasované branky a úspěšností 90,8 procenta.

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