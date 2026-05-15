Skvělá zpráva ze zámoří. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k vítězství Montrealu 6:3 v Buffalu ve druhém kole play-off NHL. Canadiens i proto vedou v sérii 3:2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále Východní konference. Radoval se i útočník Tomáš Hertl, který pomohl Vegas asistencí k výhře 5:1 v Anaheimu a postupu do finále Západní konference. Pro gólmana domácích Lukáše Dostála naopak sezona skončila.
Buffalo – Montreal 3:6
Dobeš inkasoval všechny góly v úvodních jedenácti minutách, během kterých se Buffalo dostalo třikrát do vedení. Skóre otevřel Jason Zucker, od jehož brusle se odrazil puk do těla Mikea Mathesona a skončil v síti. Druhou branku domácích dal Josh Doan ranou bez přípravy zpoza levého kruhu. Potřetí smutnil český brankář po střele mezi betony, kam se z rychlého protiútoku trefil Konsta Helenius.
Dobeš vyzdvihl, že ho trenér Martin St. Louis nevystřídal. Tři góly totiž pustil z úvodních čtyř střel Buffala. „Poděkoval jsem mu, že mě v brance nechal. Snažil jsem se poté dokázat, že umím chytat. Jsem opravdu hrdý na to, že jsem už v dalším průběhu neinkasoval,“ prohlásil Dobeš.
Tým podržel zejména v úvodu druhé třetiny, kdy za stavu 3:2 zastavil průnik Tageho Thompsona. „Myslím si, že nás to nakoplo a zápas se začal otáčet na naši stranu. Následujících dvanáct třináct minut patřilo nám. Byli jsme nebezpeční a donutili je k tomu, aby se jen bránili,“ ocenil St. Louis.
Montreal v úvodní třetině dvakrát rychle vyrovnal, o což se postarali Cole Caufield a Alexandre Texier. Zápas rozhodl kanadský klub v rozmezí mezi 29. a 38. minutou, kdy se prosadili Josh Anderson, Jake Evans a Nick Suzuki.
Vítězství pojistil ve 44. minutě z přesilové hry Ivan Děmidov, Dobeš lapil ve třetí třetině všech 20 střel. Po třech bodech si připsali Nick Suzuki (1+2) a Juraj Slafkovský (0+3).
Anaheim – Vegas 1:5
Hokejisté Vegas vedli už po úvodní třetině 3:0. Pod úvodní dvě branky se podepsal Mitch Marner. Nejprve skóroval z úniku, ve kterém obelstil Dostála efektní kličkou a zakončením mezi bruslemi.
„Původně jsem chtěl zakončovat bekhendem, ale Dostál to měl pokryté, tak jsem se rozhodl pro změnu. Měl jsem štěstí, že se mi to povedlo,“ popsal Marner, který je nejproduktivnějším hráčem play-off. V prvních dvou kolech vyřazovací fáze si připsal 18 bodů (7+11) ve 12 zápasech.
Při druhém gólu uvolnil v oslabení Bretta Howdena, jenž akci zakončil střelou do odkryté „klece“, a poté se zapsal do statistik i Hertl, po jehož vyhraném vhazování využil přesilovou hru Shea Theodore. Český útočník nasbíral v posledních třech zápasech série čtyři body (2+2).
Anaheimu dal sice naději ve 33. minutě gól Mikaela Granlunda, ale hosté odskočili v poslední třetině dvěma dalšími trefami Pavla Dorofejeva na 5:1. Při posledním gólu si Dostál nepohlídal prostor u levé tyčky a pustil střelu z ostrého úhlu.
„Soupeř se každým zápasem zlepšoval, hrál velmi dobře,“ uznal trenér Anaheimu Joel Quenneville. „Dobře nás napadal, zasloužil si vyhrát. Opět se nám stalo, že jsme dostali rychlé góly na začátku. Během sezony se nám to stávalo častokrát. Je těžké otáčet utkání proti tak zkušenému týmu, který umí hrát hokej,“ dodal.
Vegas vyhráli sérii 4:2 a do finále konference postoupili poprvé od roku 2023, kdy získali Stanleyův pohár. V dalším kole se Golden Knights střetnou s Coloradem s Martinem Nečasem.
Výsledky 2. kola play-off NHL
Výsledky 2. kola play-off NHL
Východní konference – 5. zápas:
Buffalo – Montreal 3:6 (3:2, 0:3, 0:1)
Branky: 2. Zucker, 8. Doan, 11. Helenius – 7. Caufield, 8. Texier, 29. Anderson, 37. Evans, 38. Suzuki, 44. Děmidov. Střely na branku: 36:26. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Slafkovský, 3. Děmidov (všichni Montreal). Stav série: 2:3.
Západní konference – 6. zápas:
Anaheim – Vegas 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)
Branky: 33. Granlund – 43. a 54. Dorofejev, 2. Marner, 9. Howden, 18. Theodore (Hertl). Střely na branku: 32:21. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 55:31 minuty, inkasoval pět branek z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 76,2 procenta. Diváci: 16 778. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev (Vegas), 2. Granlund (Anaheim), 3. Hart (Vegas). Konečný stav série: 2:4.