Hokej

SESTŘIHColorado je v konferenčním finále, Nečas přispěl dvěma přihrávkami


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dvěma asistencemi přispěl Martin Nečas k výhře Colorada nad Minnesotou 4:3 v prodloužení. Avalanche postoupili do finále Západní konference NHL, když sérii 2. kola play-off ovládli 4:1 na zápasy. Nečas byl zvolen druhou hvězdou utkání.

Wild svoji snahu o návrat série do Minnesoty zúročili už po 34 sekundách, když je poslal do vedení Švéd Marcus Johansson. Po dvou gólech osmatřicetiletého veterána Nicka Foligna, který se v letošním play-off prosadil vůbec poprvé, vedli hosté už 3:0.

Do druhé třetiny nastoupilo Colorado v brance se Scottem Wedgewoodem, který nahradil Mackenzie Blackwooda. Jiskru naděje pro domácí tým z Denveru vykřesal v 31. minutě úspěšnou tečí Parker Kelly.

Na dostřel jedné branky přiblížil Avalanche v čase 56:27 Jack Drury. Přesně o dvě minuty později, třiaosmdesát sekund před vypršením řádné hrací doby, srovnal na 3:3 a vynutil si prodloužení nejlepší střelec základní části NHL Nathan MacKinnon. Při hře bez brankáře se prosadil z levé strany po přihrávce Nečase.

„Byla to neskutečná a přesná střela v podání opravdu výjimečného hráče,“ okomentoval MacKinnonovu branku na 3:3 kouč Wild John Hynes. „Přitom jsme v ten moment měli dokonale pokryté všechny jejich hráče, ale on stejně skóroval,“ dodal na adresu třicetiletého Kanaďana, který se v play-off dokázal prosadit v 48 ze 104 utkání, do kterých nastoupil. V tomto ohledu má MacKinnon třetí nejlepší úspěšnost střelby v historii bojů o Stanleyův pohár.

„Věřil jsem, že se do utkání ještě dokážeme vrátit. A i když budou hrát víc s pukem, aby nám na to nedali čas, že se dostaneme k nějaké gólové příležitosti, kterou proměníme. A přesně to se stalo,“ řekl Nečas, který i v prodloužení sehrál klíčovou roli, když po jeho desáté asistenci ve vyřazovacích zápasech poslal Colorado do konferenčního finále v čase 63:52 střelou bez přípravy obránce Brett Kulak.

„O něčem takovém vždy sníte. Ale já nejsem typem hráče, na kterého se všichni podívají, když sedí na střídačce, a řeknou ‚běž na led a vyhraj to pro nás‘. Takže je to pro mne speciální milník kariéry, navíc v tak těžké sérii a proti tak dobrému soupeři, “ řekl Kulak, který dal v letošních vyřazovacích bojích první gól.

Stal se šestnáctým střelcem svého týmu v sérii proti Minnesotě, čímž Avalanche vyrovnali rekord NHL. Před nimi se zapsalo do listiny střelců tolik hráčů z jednoho mužstva v jedné sérii jen v týmech St. Louis (2025), Bostonu (2019 a 1988) a Los Angeles (1993).

Colorado si zahraje finále konference poprvé od roku 2022, kdy Avalanche naposledy zvedli nad hlavu Stanleyův pohár. Jejich soupeřem bude vítěz série Vegas – Anaheim, v níž Golden Knights vedou 3:2.

Colorado – Minnesota 4:3 v prodl. (0:3, 1:0, 2:0 – 1:0)

Branky: 31. Kelly, 57. Drury, 59. MacKinnon (Nečas), 64. Kulak (Nečas) – 12. a 16. N. Foligno, 1. M. Johansson. Střely na branku: 34:20. Diváci: 18 159. Hvězdy zápasu: 1. Kulak, 2. Nečas (oba Colorado), 3. N. Foligno (Minnesota). Konečný stav série: 4:1.

