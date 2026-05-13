Tomáš Hertl gólem a asistencí v pátém zápase druhého kola play-off NHL proti Anaheimu nasměroval Vegas k výhře 3:2 v prodloužení. Stejným poměrem vedou Golden Knights i v sérii. Hostům k vítězství nepomohlo ani 29 zákroků Lukáše Dostála. Z vítězství se neradoval ani Jakub Dobeš, jehož Montreal podlehl doma Buffalu 2:3. Sabres tak srovnali stav série na 2:2.
Anaheim po čtvrtém gólu mladíka Becketta Senneckeho v sérii vedl, ale další klíčové momenty patřily Hertlovi a Pavlu Dorofejevovi. Český centr nejprve v přesilové hře připravil branku pro ruského spoluhráče a ve třetí třetině z dorážky otočil skóre.
Hertl se prosadil podruhé za sebou a v play-off si vylepšil bilanci na pět bodů (2+3). V závěru na jeho gól odpověděl Olen Zellweger, jenž poslal zápas do prodloužení. V něm svým druhým gólem vystřelil Vegas postupový mečbol Dorofejev.
Hertl si v letošním play-off vylepšil bilanci na pět bodů (2+3). Střelecky se prosadil ve druhém utkání za sebou, před tím přitom v součtu se základní částí čekal na gól celkem 29 zápasů.
„Nebylo to pro mě jednoduché období. Mám od sebe nějaká očekávání a chci týmu na ledě pomáhat i góly. Jsem rád, že jsem se prosadil v minulém zápase, a ještě víc mě těší, že jsem dal gól dneska, protože jsem jím pomohl k výhře,“ řekl Hertl.
Za výkon v pátém zápase ho pochválil i trenér John Tortorella. „Nebylo to jen o velmi důležitém gólu na 2:1. Spolu s celou lajnou odehrál skvělý zápas. Budeme od nich podobné výkony potřebovat i v dalších zápasech,“ prohlásil zkušený kouč.
Montreal po brance Mattiase Samuelssona ze sedmé minuty zápasu prohrával, ještě v první třetině ale dokázal skóre zápasu otočit. O vyrovnání se postaral nejlepší střelec týmu v play-off Alex Newhook a 13 sekund před první sirénou poslal domácí do vedení Cole Caufield.
Buffalo obrátilo vývoj zápasu na svou stranu v přesilových hrách. Ve druhé třetině se v početní převaze prosadil kanonýr Tage Thompson a v čase 44:41 dal vítězný gól Zach Benson. Sabres uspěli po dvou prohrách.
Zatímco Bensonova vítězná trefa by se dala označit jako klasická přesilovková, Thompsonův vyrovnávací gól byl dílem náhody. Americký útočník ze středního pásma nahodil puk po mantinelu směrem za Dobešovu branku. Kotouč se ale odrazil naprosto nepředvídatelně přímo do brankoviště a český gólman si ho nešťastně srazil za brankovou čáru.
„Chtěl jsem jednoduše nahodit puk do útočného pásma a zkusit ho vybojovat zpět při forčeku. Viděl jsem, jak se odrazil od plexiskla, a než jsem ho stihl znovu najít, někteří kluci už zvedali ruce. Byl to trochu zvláštní pocit, ale jsem rád, že to byl gól,“ řekl šťastný střelec.
Výsledky 2. kola play-off NHL
Montreal – Buffalo 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky: 11. Newhook, 20. Caufield – 7. Samuelsson, 27. T. Thompson, 45. Benson. Střely na branku: 30:22. Brankář Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky ze 22 střel a úspěšnost zákroků měl 86,4 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Samuelsson (oba Buffalo), 3. Caufield (Montreal). Stav série 2:2.
Vegas – Anaheim 3:2 v prodloužení (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 17. Dorofejev (Hertl), 45. Hertl, 65. Dorofejev – 13. Sennecke, 57. Zellweger. Střely na branku: 32:36. Brankář Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři góly z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 90,6 procenta. Diváci: 18 098. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Hertl, 3. Hart (všichni Vegas). Stav série 3:2.