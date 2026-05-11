Hokej

SESTŘIHDobeš i Dostál vychytali výhry, Hertlův gól na vítězství nestačil


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6:2 a Canadiens v sérii 2. kola vedou 2:1. Připsal si 26 zákroků, byl vyhlášen třetí hvězdou utkání a vyslechl si bouřlivý potlesk diváků. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4:3 a srovnali sérii na 2:2. Za Golden Knights se trefil Tomáš Hertl, gólu se dočkal poprvé ve vyřazovacích bojích a po dvou měsících.

Montrealu nevyšel začátek prvního domácího zápasu série. Čtyřiadvacetiletý Dobeš inkasoval už po 53 sekundách, když ho překonal Tage Thompson. Za Montreal v 16. minutě srovnal Alex Newhook. Během 27. až 33. minuty však domácí tým udeřil třikrát a odskočil do vedení 4:1. Nejprve se při početní převaze trefil druhý nejlepší kanonýr základní části Cole Caufield, na něj navázali Zachary Bolduc a opět v přesilové hře Juraj Slafkovský.

Přesilovku využilo také Buffalo. V 35. minutě snížil kapitán hostů Rasmus Dahlin poté, co Dobeše pokořil skrytou střelou z vrcholku pravého kruhu. Pak už se ale radoval jen Montreal, a to dvakrát. V čase 48:46 skóroval Kirby Dach a necelých pět minut před koncem zápasu už počtvrté v sérii úspěšný Newhook, který při úniku na prázdnou branku sice trefil tyč, ale Dahlin ho hákoval a rozhodčí mu přiznali technicky gól. Canadiens zvítězili podruhé za sebou a sérii o ligové semifinále otočili.

„Fanoušci jsou úžasní a vždy se snažím jim dát nějakým způsobem najevo, že je slyším a že jsem hrdý na to, že můžu hrát za tento klub. S každým dalším zápasem se cítíme komfortněji. Jako tým zbytečně nepanikaříme, držíme se naší hry. A já osobně se za hrdinu nepovažuju. Teď půjdu domů, pustím si v televizi seriál Hra o trůny a pak půjdu spát,“ řekl Dobeš.

Ducks se na domácím ledě ujali vedení na konci 9. minuty, v početní převaze se prosadil počtvrté v play-off Beckett Sennecke. Dvacetiletý nováček skóroval ve třetím zápase v řadě. Mistr světa z Prahy 2024 Dostál inkasoval třikrát z 21 střel, poprvé v 11. minutě, kdy Vegas využilo výhody jednoho muže a z dorážky se prosadil Pavel Dorofejev. Ještě v první třetině si ale Anaheim vzal vedení zpátky, domácí ochozy rozradostnil Mikael Granlund.

Ještě jednou dokázali Golden Knights srovnat skóre, postaral se o to Brett Howden a dal už sedmý gól ve vyřazovacích bojích. Kačeři ale dál těžili z přesilových her a po zásahu Alexe Killorna v 38. minutě znovu vedli. Dvougólový náskok zařídil domácímu týmu obránce Ian Moore v úvodu třetího dějství. Jeho premiérová trefa v play-off byla nakonec vítězná.

Hostům z Vegas ještě dal naději Hertl, zapsal se mezi střelce poprvé od 5. března. Při hře bez brankáře se ocitl nehlídaný u levé tyčky. Zbývala už ale jen minuta a čtyři sekundy, vyrovnání se Golden Knights nedočkali. Anaheim, jemuž nadále chybí zraněný kapitán Radko Gudas, získal druhý bod a série na čtyři výhry je 2:2.

Výsledky 2. kola play-off NHL

Východní konference – 3. zápas:
Montreal – Buffalo 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
Branky: 16. a 56. Newhook, 27. Caufield, 31. Z. Bolduc, 33. Slafkovský, 49. K. Dach – 1. T. Thompson, 35. Dahlin. Střely na branku: 36:28. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 59:53 minut, z 28 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Newhook, 3. Dobeš (všichni Montreal). Stav série: 2:1.

Západní konference – 4. zápas:
Anaheim – Vegas 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 9. Sennecke, 16. Granlund, 38. Killorn, 44. I. Moore – 11. Dorofejev, 25. Howden, 59. Hertl. Střely na branku: 23:21. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:53 minut, z 21 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 16 800. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Gauthier, 3. I. Moore (všichni Anaheim). Stav série: 2:2.

