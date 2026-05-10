Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadla ve 2. kole play-off NHL. Flyers podlehli 2:3 v prodloužení Carolině, která ovládla sérii 4:0 a do finále Východní konference prošla bez jediné porážky. Vladař si připsal 37 zákroků a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Colorado prohrálo s Minnesotou 1:5 a poprvé v play-off neuspělo. V sérii ale stále vede 2:1. Útočník Martin Nečas, který v předchozích třech zápasech nasbíral dohromady šest bodů, se tentokrát neprosadil.
Philadelphia přitom začala dobře, když ji v 8. minutě poslal do vedení svým prvním gólem v bojích o Stanley Cup Tyson Foerster. Po polovině druhé třetiny vyrovnal Jackson Blake a v čase 44:13 překonal Vladaře Logan Stankoven, který se sedmi góly dělí o vedení v pořadí střelců play-off.
Flyers si prodloužení vynutili brankou, která padla o 99 sekund později, když z mezikruží přesně pálil nehlídaný Alex Bump. Carolinu poslal do finále Východní konference po necelých šesti minutách nastavení svou druhou trefou v zápase Blake.
Střela amerického útočníka doskákala za Vladařova záda po kontaktu s jeho lapačkou. Hurricanes jsou pátým týmem, který v play-off vyhrál úvodních osm zápasů. „Omlouvám se našim fanouškům, že jsme jim v sérii nenabídli víc zápasů, i když jsme se o to snažili,“ řekl Vladař.
„Během sezony nám moc lidí mimo kabinu nevěřilo, ale my jsme se dokázali semknout a bojovat jeden za druhého. Spousta kluků hrála v play-off s nějakým lehčím zraněním, naopak Carolina byla odpočatá, a navíc je to opravdu výborný tým. Dvakrát jsme s nimi prohráli až v prodloužení, ale to nemění nic na tom, že byli lepší. Poučíme se z toho a příští rok budeme silnější a zkušenější,“ řekl gólman, který by mohl posílit českou reprezentaci na mistrovství světa.
„Myslím, že série byla mnohem vyrovnanější, než ukazuje výsledek 0:4. Pokud by se na nás v klíčových momentech aspoň někdy usmálo při odrazech kotoučů štěstí, mohli jsme třeba vybojovat jedno nebo dvě vítězství. Už ani nedokážu spočítat, kolik tyček jsme nastřelili za poslední dva zápasy. Šance jsme měli, ale nevyužili jsme je, když jsme to potřebovali,“ uvedl kapitán Flyers Sean Couturier.
Dánský gólman Caroliny Frederik Andersen je teprve čtvrtým brankářem v dějinách NHL, který v prvních osmi utkáních v play off nedostal ani jednou více než dva góly. Naposledy to dokázal v roce 1969 Jacques Plante v brance St. Louis.
„Je neuvěřitelně klidný, a že bude chytat výborně, očekáváte každý večer, což je vůči němu v podstatě nefér. Soupeře nutí jen k naprosto perfektním střelám nebo akcím, aby proti němu měli šanci skórovat,“ uvedl útočník Caroliny Taylor Hall.
Za první výhrou v sérii proti Coloradu nasměrovali Minnesotu tříbodoví Kirill Kaprizov (1+2) a Brock Faber (1+2). Skvělý výkon předvedl i švédský brankář Jesper Wallstedt, když zaznamenal 35 zákroků. Wild rozhodli už v první polovině zápasu, kdy dali tři góly.
V čase 33:11 při přesilové hře snížil na 1:3 nejlepší střelec základní části Nathan MacKinnon, jenže už po dalších 20 sekundách se prosadil obránce Faber.
Čtyři sekundy před koncem pak zpečetil výsledek do prázdné klece Matt Boldy, který se dělí se Stankovenem o pozici nejlepšího kanonýra play off.
Nečas odehrál ze všech útočníků Colorada nejvíce času, téměř 25 minut, měl tři střely na branku a hodnocení účasti na ledě minus jedna.
Výsledky 2. kola play-off NHL
Výsledky 2. kola play-off NHL
Philadelphia – Carolina 2:3 v prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 – 0:1)
Branky: 8. Foerster, 46. Bump – 33. a 66. Blake, 45. Stankoven. Střely na branku: 17:40. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii 65:31 minuty, z 40 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 92,5 procenta. Diváci: 19 394. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Stankoven (oba Carolina), 3. Vladař (Philadelphia). Konečný stav série: 0:4.
Minnesota – Colorado 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky: 16. Kaprizov, 17. Q. Hughes, 25. Hartman, 34. Faber, 60. Boldy – 34. MacKinnon. Střely na branku: 26:36. Diváci: 19 236. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Q. Hughes, 3. Wallstedt (všichni Minnesota). Stav série: 1:2.