Rulík: Mladí kluci určitě dostanou šanci. Na mistrovství světa to nemají zavřené

Na mistrovství světa se bude loučit s národním týmem, s nímž zahájil přípravnou fázi před světovým šampionátem. Pro trenéra Radima Rulíka bude turnaj ve Švýcarsku posledním na reprezentační střídačce. Jak oznámil už dříve, chtěl by do mužstva zakomponovat mladší hráče.
„Chceme pro to udělat maximum. K úspěchu potřebujete trochu štěstí, shodu okolností. Od každého trošku, není to jedna věc. Ale opravdu se stoprocentně zaměříme na přípravu a uděláme maximum, abychom (na MS) udělali co nejlepší výsledek,“ uvedl Rulík.
K tomu potřebuje sestavit také silný tým, což v sezoně se dvěma vrcholy nebývá snadný úkol. Jak již předeslal při oznámení první nominace na úvodní kemp v Karlových Varech, chce dát šanci mladším perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu.
„Pokud na ně dosáhneme, určitě dostanou šanci, pokud to jen trochu půjde. Máme nějaké mladé hráče v extralize. Už se sice nedá říct v Evropě, ale v AHL. Uvidíme, na koho dosáhneme. Mladí kluci určitě dostanou šanci,“ ujistil Rulík. „Zjistíme, jak na tom budou, jak budou zvládat zápasy. Uvidíme, jak vše dopadne, na mistrovství světa to ale určitě nemají zavřené,“ dodal Rulík.
Hodně ho zaujal teprve sedmnáctiletý karlovarský útočník Petr Tomek, který se stal kometou sezony. Z večerního duelu semifinálové série Západočechů s Třincem však musel po „sekeře“ útočníka Ocelářů Patrika Hrehorčáka kvůli zranění ruky odstoupit.
„Je ve famózní formě, hraje výborně. Počkáme, jak všechno dopadne, kolik bude mít zápasů, bude potřebovat také nějaký odpočinek. Ale je to hráč, který velmi překvapil. Jeho progres během sezony je obrovský,“ ocenil Rulík.
Šanci mají Galvas, Měchura i další
Z talentovaných mladíků v extraligových klubech si velmi dobrou pozici pro případný start na šampionátu vybudoval i dvacetiletý liberecký obránce Tomáš Galvas. „Má velkou šanci. Bude záležet na tom, jak zvládne zápasy. Po mentální stránce o něj vůbec strach nemám, po herní stránce také ne. Ale jde o to, jak bude zvládat souboje, jak mu to půjde před brankou. Jak zvládne hru na mezinárodní úrovni. A v přípravných utkáních je ještě o něco nižší než na mistrovství. Ale šanci má,“ řekl Rulík.
V hledáčku zkušeného kouče je i plzeňský forvard Adam Měchura. „Zvažuju, že ho oslovím, i tohle jméno připadá v úvahu. Uvidíme, až se také trošku zorientuju, koho jsme vzali teď v prvním sledu. Ale určitě to nemá zavřené.“
Zabudovat mladé hráče vnímá jako důležité pro budoucnost českého hokeje. „Říkám to pořád. Dvacítka dělá medaile, jenže spousta hráčů hraje kanadskou juniorku. A z té cesta do nároďáku není. Pokud by hráli tady nebo v zámoří mezi dospělými, tak mají daleko větší šanci,“ podotkl Rulík.
Nevzdává se tím ale dopředu možné pomoci od hráčů z NHL. „Máme tam málo hráčů, ale kvalitních. Pokud budou mít zájem jet reprezentovat, budeme rádi, nebudeme jim určitě bránit, aby tým posílili. Byl bych rád, kdybychom na ně dosáhli, ale mám pocit, že sezona je tak náročná, že na ně úplně nedosáhneme a budeme se muset zaměřit hlavně na hráče z Evropy,“ tuší Rulík.
S Kladnem se chtěl dohodnout až po šampionátu
Již po polovině března – trochu neobvykle v rozehrané sezoně – oznámil oficiálně svůj konec u reprezentace. S hokejovým svazem má nadále spolupracovat. Bude působit ve sportovním úseku. Hlavně však převezme extraligový tým Kladna.
„Sám jsem to chtěl řešit až po mistrovství světa. Pro mě je hrozně důležité, jak ho sehrajeme. Poslední dvě nejvyšší akce – loňský šampionát v Dánsku a olympiádu – jsme skončili ve čtvrtfinále, tak jsem chtěl počkat. Už to máme dohodnuté, ale nemám ještě někde nic podepsáno,“ připomněl Rulík.
„Já jsem to takhle nechtěl, byl jsem k tomu ale vyzván svazem. Takže jsem mu vyšel vstříc. Chtěl jsem vše řešit až po šampionátu, ale bohužel bylo to nastavené tak, že to chtějí vědět co nejdřív. Takže jsme to začali intenzivně řešit a udělali jsme to rozhodnutí,“ vysvětlil Rulík. A kdo by mohl být podle jeho názoru nejvhodnějším nástupcem? „To nevím, já žádnou představu nemám,“ řekl Rulík.