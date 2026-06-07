Hokej

SESTŘIHDalší bláznivé finále. Hattrick dal Marner, skóroval i Hertl a Vegas odpovědělo na comeback Caroliny


7. 6. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK, NHL

Druhá třetina 4:0, třetí třetina 0:4, rozhodlo až prodloužení. Finále Stanley Cupu baví. Ve třetím finále NHL hokejisté Vegas porazili Carolinu 5:4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2:1. Vítěznou branku vstřelil v čase 85:38 Shea Theodore. Mitch Marner nastřílel hattrick a Tomáš Hertl pomohl k výhře gólem a asistencí. Golden Knights si pro druhý bod v sérii došli i přesto, že ztratili čtyřbrankový náskok a tři góly dostali za pouhých 39 sekund.

Všechny čtyři góly v základní hrací době domácí vstřelili ve druhé třetině. Skóre otevřel v 31. minutě Hertl, který z předbrankového prostoru prostřelil brankáře Frederika Andersena. Český útočník tak bodoval i ve třetím finálovém zápase.

Dalších šest minut patřilo Mitchellu Marnerovi. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů během nich nasázel hattrick a po Hertlově nahrávce v 37. minutě poslal Golden Knights do čtyřbrankového vedení.

Ve třetí části mohl Marner přidat čtvrtou trefu, jeho trestné střílení ale zlikvidoval střídající brankář Brandon Bussi a nastartoval tak stíhací jízdu Hurricanes. Hosté během 39 sekund ve 48. minutě skórovali třikrát a rázem bylo jejich manko pouze jednogólové.

Theodore odčinil faul vítězným gólem

Prodloužení si hráči Caroliny zajistili necelé dvě minuty před koncem, kdy se při Theodorově vyloučení prosadil Andrej Svečnikov. V nastaveném čase však hosté obrat nedokonali. Po pěti minutách druhého prodloužení nahodil puk za branku nešťastný hrdina závěru základní části Theodore a odraz od mantinelu natolik zmátl gólmana Bussiho, že si kotouč srazil do vlastní sítě.

Hurricanes v play-off poprvé nezvládli prodloužení i prohráli na soupeřově hřišti. Čtvrtý zápas na ledě Vegas se bude hrát v noci na středu SELČ.

Finále Stanley Cupu – 3. zápas

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes 5:4 ve druhém prodl. (0:0, 4:0, 0:4 – 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Hertl (Eichel, Marner), 31. Marner (W. Karlsson, Theodore), 35. Marner (McNabb), 37. Marner (Hertl), 86. Theodore (McNabb, Howden) – 48. Martinook (Jarvis, Stankoven), 48. Hall (Sebastian Aho, Blake), 48. Staal (Jaccob Slavin, Robinson), 59. Svečnikov (Staal, Sebastian Aho). Rozhodčí: Rooney, McCauley – Berg, MacPherson. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18 233. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Marner, 3. McNabb (všichni Vegas). Stav série: 2:1.

Vegas: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Dorofejev, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Stone, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.

Carolina: Andersen (41. Bussi) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook, Aho, A. Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, J. Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.

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