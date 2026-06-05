Hokejisté Caroliny Hurricanes vyhráli druhé finálové utkání play-off Stanleyova poháru 4:3 v prodloužení a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Tomáš Hertl za poražené Vegas Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Třetí zápas se bude hrát na ledě Vegas.
Golden Knights začali druhý duel v Raleighu lépe než domácí Hurricanes a ve 14. minutě je poslal do vedení nejlepší střelec play-off, Brett Howden. Osmadvacetiletý Američan se prosadil i před polovinou druhé třetiny a svým třináctým gólem v letošních vyřazovacích bojích navýšil náskok hostů na 2:0.
Carolinu vrátil na dostřel jednoho gólu desátou brankou v play-off až v čase 50:20 bekhendovým zakončením Logan Stankoven. „Někdo musel vystoupit z řady a nakopnout nás. ‚Stanks‘ to dokázal, celá hala se rázem probudila a pak už se začali přidávat i další,“ řekl kouč Hurricanes Rod Brind'Amour.
Srovnáno bylo už o dvě minuty a 26 sekund později, kdy si první zásah v letošních vyřazovacích bojích připsal Mark Jankowski. V 56. minutě dokonal obrat tečí v přesilovce sedmatřicetiletý kapitán Hurricanes Jordan Staal. „Říkám to už poněkolikáté, tahle parta táhne za jeden provaz. Držíme se ho, jsme trpěliví a důvěřujeme našemu hernímu plánu. Myslím, že i tentokrát jsme v tomto směru odvedli skvělou práci,“ prohlásil Staal.
Ani Carolina ale vedení neudržela. Hertl vybojoval kotouč u mantinelu, přihrál Mitchi Marnerovi, po jehož střele 81 sekund před koncem poslal zápas do prodloužení pro změnu kapitán Golden Knights Mark Stone. Dvaatřicetiletý Hertl si připsal sedmou asistenci v aktuálních vyřazovacích bojích.
V prodloužení se ale střelec vítězné branky z prvního finále Hertl provinil podrážením, a Seth Jarvis v čase 63:56 potvrdil stoprocentní bilanci svého týmu v nastavení. Carolina vyhrála i šesté prodloužení v letošním play-off a srovnala stav finálové série na 1:1.
„Je to vzrušující. Přesně o tomhle je hokej během play-off, kdy se momentum ve vyrovnaných zápasech neustále mění a nikdy netušíte, co se stane příště. Co víc byste si od série play-off chtěli přát,“ řekl Jarvis.
Hosté se rychle snažili hodit porážku za hlavu. „Jsme v pohodě. Zůstáváme pozitivně naladěni, protože dnes večer jsme odvedli spoustu dobré práce, jen se musíme vyvarovat určitých chyb. Těšíme se na návrat domů do Vegas a na to, že tam zase převezmeme kontrolu nad finálovou sérií,“ uvedl obránce Noah Hanifin.
Finále Stanleyova poháru – 2. zápas:
Finále Stanleyova poháru – 2. zápas:
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 4:3 v prodl. (0:1, 0:1, 3:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 51. Stankoven, 53. Jankowski (W. Carrier, Robinson), 56. Staal (Gostisbehere, Svečnikov), 64. Jarvis (Gostisbehere, Aho) – 14. Howden (Marner), 28. Howden (Barbašov, Hanifin), 59. Stone (Marner, Hertl). Rozhodčí: Hebert, Rank - Cherrey, Knorr. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Střely na branku: 26:26. Diváci: 18 710. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Staal, 3. Stankoven (všichni Carolina). Stav série: 1:1.
Carolina: Andersen – Chatfield, Jaccob Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.
Vegas: Hart – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Dorofejev, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Stone, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.