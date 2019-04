Čtyřgólová tečka za splněnou misí. Neudržitelný Jágr zpečetil návrat Kladna do extraligy

Do poslední třetiny nahradil Strmeně Kváča, který musel ve 44. minutě krýt další Jágrovu šanci po spolupráci s Plekancem.

Povedlo se mu to ale dvě sekundy před koncem druhé části z pravého kruhu, což si sudí Lacina s Ronamem Svobodou prověřili u videorozhodčího.

Plekanec nedokázal vyhodit puk a Doležal z levého kruhu zamířil přesně. V 38. minutě se po Doležalově střele prosadil z dorážky Martin Beránek a bylo to jen o gól.

V 25. minutě usměrnil Nashovu přihrávku do branky domácích opět Jágr a dosáhl na první hattrick od 3. ledna 2015, kdy se prosadil za New Jersey proti Philadelphii.

Úvod se hrál bez větších šanci, ale v šesté minutě šel pykat na dvě plus deset minut domácí Martin Beránek a v početní výhodě zahájil Jágr své střelecké představení.

Loni se dostali poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže do baráže a neuspěli. Letos tým posílený o hvězdy Jágra a Tomáše Plekance už slaví.

Kladno, šestinásobný mistr ještě z éry Československa, sestoupilo do první ligy v roce 2014 a od té doby Rytíři bojovali o návrat marně.

Pardubické Dynamo s jistotou záchrany do zápasu s Chomutovem nastoupilo bez deseti hráčů základního kádru. Piráti tak měli od začátku více ze hry a v 11. minutě se dostali do vedení.

Kloučka v pardubické brance prostřelil Koblasa, jenž se dvakrát střelecky prosadil i v předešlém duelu. O druhý gól se postaral Dlouhý, když tečoval střelu od modré čáry.

Ve druhé třetině se ale výkon domácích výrazně zlepšil a Peters v brance Severočechů si hned ve 21. minutě připsal několik zákroků.

Při Zdráhalově střele mu pomohla tyč. Při Šťovíčkově vyloučení mohl snížit Poulíček, ale neuspěl stejně jako v další početní výhodě Pochobradský.

Kloučka na druhé straně prověřili také v přesilovce Blaha a Koblasa. Dění prostřední části poté zakončila Zdráhalova střela, která opět skončila na tyčce.

Ve 43. minutě se hosté po pěkné kombinační akci prosadili potřetí a o osudu utkání bylo definitivně rozhodnuto.

Další branku mohl v 52. minutě přidat Koblasa, podruhé ale Kloučka nepřekonal. Vítězství už ale pro Piráty nic neřešilo, po výhře Kladna budou v příští sezoně hrát první ligu.

"Nikdo si to nepřál, ale ze sezony to tak nějak vyplývalo, že jsme se do toho sami dostali," řekl zklamaný trenér hostů Vladimír Růžička.

"Pardubicím o nic nešlo a bylo to vidět. Byli jsme celý zápas lepší, ale soupeř měl upravenou sestavu. Vítězství tak pro nás nemá žádnou cenu," uvedl útočník Petr Koblasa.