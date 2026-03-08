Hokej

Colorado zdolalo Minnesotu po nájezdech, Nečas nebodoval


Martin Nečas poprvé od olympijské přestávky nebodoval, Colorado i tak porazilo Minnesotu 3:2 po samostatných nájezdech. Český kanonýr po návratu z Milána zaznamenal v NHL 14 bodů, ale proti gólmanovi Jesperu Wallstedtovi neuspěla ani jedna z jeho šesti střel. Gólem a vítězným nájezdem se blýskl kanadský útočník Nathan MacKinnon.

Druhý muž kanadského bodování a člen stříbrného olympijského týmu Kanady na nedávných Hrách MacKinnon otevřel skóre ve 33. minutě.

Souboj lídra s třetím celkem Centrální divize Minnesota ve třetí třetině otočila, ale Nicolas Roy poslal duel do prodloužení.

Nakonec rozhodly až nájezdy. Nečas ve druhé sérii se stahovačkou doleva neuspěl, MacKinnon rozhodl ve čtvrté sérii.

Výsledek NHL

Colorado – Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 – 0:0)

Branky: 33. a rozhodující sam. nájezd MacKinnon, 53. N. Roy – 45. Kaprizov, 48. Sturm. Střely na branku: 36:34. Diváci: 18 148. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood (Colorado), 2. Wallstedt (Minnesota), 3. MacKinnon (Colorado).

