Výraznou českou stopu mělo vítězství Bostonu v NHL s Washingtonem 3:1. Již šestnáctou trefu v sezoně zaznamenal Pavel Zacha, který otevřel skóre zápasu. Bodově se prosadil i David Pastrňák, který asistoval u dvou gólů Bruins. Dařilo se i českým brankářům. Třicátou výhru v sezoně vychytal Karel Vejmelka, když Utah zdolal v prodloužení 5:4 Columbus. Montreal zvítězil 4:3 nad Los Angeles i díky 36 zákrokům Jakuba Dobeše.
Boston porazil Washington. Zacha přispěl gólem, Pastrňák dvěma asistencemi
Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.
Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power-play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.
Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play-off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.
Utah na ledě Columbusu přišel o dvoubrankové vedení, nakonec se ale přeci jen radoval z výhry. V prodloužení o důležitém vítězství v boji o postup do play-off rozhodl Logan Cooley. Mammoth se v tabulce Západní konference posunuli na páté místo, Blue Jackets na východě vypadli z elitní osmičky.
„Nebyl to pro nás vůbec jednoduchý zápas. Ve třetí třetině jsme soupeře tlačili, ale nakonec se stejně šlo do prodloužení. Doufal jsem, že klukům zákroky pomůžu k výhře hned v základní hrací době, ale to nevyšlo,“ řekl Vejmelka. O vítězství Mammoth v prodloužení rozhodl Logan Cooley.
Na čtvrté místo ve vyrovnané Východní konferenci se po výhře v Los Angeles posunul Montreal. Brankář Dobeš k tomu pomohl úspěšností zákroků přesahující 92 procent a potvrdil, že se mu v novém kalendářním roce daří. Z deseti zápasů, do kterých nastoupil, se poosmé radoval z výhry.
Montreal rozhodl o vítězství v posledních šesti minutách, kdy díky brankám Juraje Slafkovského a Nicka Suzukiho otočil nepříznivé skóre. „V závěru jsme do toho asi dali víc úsilí. Musím říct, že to kluci zvládli skvěle. Hráli jsme jako tým,“ těšilo Dobeše.
Výhru Canadiens řídil třemi body Slovák Slafkovský. „Je stále mladý, ale už teď je opravdu dobrý. Těžko říct, kde má strop, jisté je, že je to opravdu hodně vysoko,“ chválil slovenského mladíka trenér Martin St. Louis.
Dva body vychytal také Daniel Vladař. Brankář Philadelphie v pensylvánském derby 20 zákroky pomohl k triumfu 4:3 po samostatných nájezdech nad Pittsburghem. Český gólman se radoval z dvacátého vítězství v sezoně.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Washington 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky: 25. Zacha (Pastrňák), 45. Arvidsson, 60. E. Lindholm (Pastrňák) – 28. Protas. Střely na branku: 30:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Arvidsson, 3. McAvoy (všichni Boston).
New Jersey – NY Rangers 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Branky: 36., 57. a 60. J. Hughes, 2. Bratt, 20. Mercer, 49. Hischier – 7. Borgen, 9. Gavrikov, 37. Cuylle. Střely na branku: 35:19. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Bratt, 3. Hischier (všichni New Jersey).
Buffalo – Nashville 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Branky: 33. T. Thompson, 35. Zucker, 41. Doan – 22. L'Heureux, 57. Matthew Wood. Střely na branku: 24:25. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Doan, 3. Thompson (všichni Buffalo).
Pittsburgh – Philadelphia 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 0:0 – 0:0)
Branky: 3. Novak, 24. Rakell, 26. E. Karlsson - 4. Tippett, 25. Bump, 31. Barkey, rozhodující sam. nájezd Zegras. Střely na branku: 23:15. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři branky za 23 střel a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 18.342. Hvězdy zápasu: 1. Bump (Philadelphia), 2. Rakell (Pittsburgh), 3. Barkey (Philadelphia).
Columbus – Utah 4:5 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 – 0:1)
Branky: 20. Severson, 37. Olivier, 54. Fantilli, 55. Marchment – 45. a 63. L. Cooley, 8. Carcone, 33. Guenther, 43. Kerfoot. Střely na branku: 31:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 87,1 procenta. Diváci: 18.668. Hvězdy zápasu: 1. Cooley (Utah), 2. Marchment, 3. Fantilli (oba Columbus).
Toronto – Tampa Bay 2:5 (1:4, 0:0, 1:1)
Branky: 5. Maccelli, 60. N. Robertson – 6. McDonagh, 13. Guentzel, 14. Perry, 16. Bjorkstrand, 56. Hagel. Střely na branku: 29:33. Diváci: 18.514. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Guentzel (oba Tampa Bay), 3. Maccelli (Toronto).
Winnipeg – Vancouver 3:2 (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 40. Scheifele, 56. Vilardi, 62. Morrissey – 8. L. Karlsson, 41. Öhgren. Střely na branku: 35:23. Diváci: 14.294. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele (Winnipeg), 2. L. Karlsson (Vancouver), 3. J. Toews (Winnipeg).
Los Angeles – Montreal 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Branky: 15. Kopitar, 38. Laughton, 47. Laferriere – 36. a 55. Slafkovský, 24. J. Evans, 56. Suzuki. Střely na branku: 39:23. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 39 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský, 2. Suzuki (oba Montreal), 3. Clarke (Los Angeles).
San Jose – NY Islanders 1:2 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 0:1)
Branky: 21. Celebrini – 12. DeAngelo, 65. Horvat. Střely na branku: 31:34. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Sorokin (NY Islanders), 3. Askarov (San Jose).
Calgary – Carolina 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)
Branky: 25. a 58. Farabee, 21. Strome, 28. Frost, 43. Coleman – 1. Jarvis, 45. S. Walker, 46. Nikišin, 60. Svečnikov. Střely na branku: 25:29. Diváci: 18.303. Hvězdy zápasu: 1. Farabee, 2. Frost, 3. Strome (všichni Calgary).
Seattle – Ottawa 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Branky: 9. Melanson, 35. Tolvanen, 51. Beniers, 58. Montour – 10. Kleven, 14. Cozens, 22. Pinto, 31. Amadio, 43. Foegele, 44. Stützle, 48. B. Tkachuk. Střely na branku: 21:36. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Pinto, 2. Amadio, 3. Chabot (všichni Ottawa).