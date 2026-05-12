Martin nečas pomohl Coloradu dvěma asistencemi vyhrát na ledě Minnesoty 5:2. Avalanche se tak ujali ve 2. kole play-off vedení 3:1 a od postupu do finále Západní konference je dělí jedno vítězství.
„Myslím, že jsme hráli skvělý celoplošný hokej. Každá lajna přispěla a skvělý byl i náš brankář (Mackenzie Blackwood),“ pochvaloval si po utkání Nečas. „Věděli jsme, že po minulé prohře (1:5) potřebujeme odehrát dobrý zápas. Posledně nás zatlačili, ale správně jsme zareagovali. Užijeme si teď zbytek večera, ale zítra je nový den,“ doplnil.
Nečas připravil góly na 1:1 a 4:2. Český reprezentant u první branky svého týmu vybojoval ve druhé třetině po vhazování puk a předložil jej mezi kruhy Nazemu Kadrimu, který z dorážky vlastní střely vyrovnal v přesilové hře na 1:1.
Colorado rozhodlo o výhře ve třetí třetině, kterou ovládlo 4:1, přičemž poslední dvě branky vstřelilo při risku Minnesoty bez gólmana. Uklidňující čtvrtou trefu Avalanche zařídil Nečas, který vyvezl puk z obranného pásma do středního, a po jeho přihrávce skóroval do prázdné branky Nathan MacKinnon. Český útočník si vylepšil bilanci v letošním play-off na devět bodů (1+8) z osmi zápasů.
Nejlepší střelec základní části MacKinnon gólem vyšperkoval svůj návrat do zápasu po zranění ze závěru druhé třetiny. Kanadský centr schytal ránu do obličeje pukem od spoluhráče Devona Toewse a se silně zakrvácenou tváří zamířil do šaten. Po přestávce ale do třetí třetiny naskočil zpět a pomohl rozhodnout.
Branky Minnesoty vstřelili Danila Jurov, který otevřel v přesilové hře skóre, a Nico Sturm, který vyrovnal v 50. minutě na 2:2. Colorado vedlo 2:1 trefou Rosse Coltona a zápas rozhodl Parker Kelly v čase 51:32. Po MacKinnonovi ještě zpečetil výhru Brock Nelson.
„Pro mě bylo největším rozdílem ve srovnání s minulým zápasem, že jsme byli odhodlanější,“ uvedl trenér Colorada Jared Bednar. „Nelíbilo se mi, že jsme posledně nevěnovali pozornost maličkostem, a proto nás trochu přehráli. Teď jsme to otočili. Hráli jsme správným způsobem, kluci jezdili neúnavně po celém hřišti. Vypadali jsme rychlejší,“ vysvětlil.
Colorado bylo v zápase aktivnější, na střely vyhrálo 34:21. „Dělali spoustu věcí, které jsme chtěli dělat taky. Rychle pracovat s pukem, dostávat ho hluboko do pásma, a tím vyvíjet tlak,“ řekl brankář Minnesoty Jesper Wallstedt, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. „Hodně stříleli, vytvářeli si dorážky a gólové šance. Přesně takhle jsme chtěli hrát taky. Jen nám to nešlo tak dobře,“ doplnil.